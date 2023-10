No es preciso ser gramsciano para aceptar que el gran logro de la hegemonía cultural consiste en haber impuesto la lógica del capitalismo como única forma de economía deseable mediante la identificación de dicha práctica con el bienestar, la libertad y el crecimiento. De las verdades reveladas de nuestro mundo, asumidas colectivamente y repetidas como artículos de fe, ninguna goza de tanto predicamento como la que vincula desarrollo material y prosperidad social e identifica la curva de actividad económica con la flecha del progreso. Y sin embargo, a poco que nos detengamos a reflexionar, resulta evidente que las tablas de la ley del capitalismo no sólo están viciadas de partida por un doble crimen (incurrir en el colonialismo de los cuerpos a través del esclavismo humano y en el expolio del medio natural a través de la apropiación indiscriminada de sus recursos), sino que constituyen el obstáculo más notable para la consecución de un mundo más sensato y solvente desde el punto de vista de la sostenibilidad y desde la perspectiva de la ética.

Sólo por invitarnos a esta reflexión contra corriente, sólo por obligarnos a desandar el camino de lo aparentemente obvio y no sujeto a crítica (la equivalencia entre capitalismo y progreso, la correspondencia entre desarrollismo y bienestar), Menos es más, la obra de Jason Hickel, merece un interés que va más allá de su relación con una corriente hoy en boga, como es el decrecimiento. A la vista de lo que nos jugamos en el envite, el hecho de plantearse la posibilidad de un mundo poscapitalista impone una mirada libre de apriorismos. En realidad, el carácter revolucionario de este libro nace de su empeño por interceder como una pedagogía del Plan B. O valiéndonos de una fórmula que Foucault aplicó al «Anti-Edipo» de Delueze y Guattari: he aquí una introducción a un modo de vida no capitalista.

El telón de fondo sobre el que el libro opera es, por descontado, el desastre ecológico y el colapso planetario al que el Capitaloceno conduce a velocidad de vértigo. Un desastre y un colapso auspiciados por unas prácticas destinadas a un único fin, el crecimiento a cualquier precio, y por una concepción de la vida sustentada no sobre el valor de uso, sino sobre el valor de cambio, dogma que obliga a habitar un mundo donde la mayor parte de la producción de mercancías no tiene otro objetivo que la acumulación de beneficios, no la satisfacción de necesidades humanas, y que dibuja en el horizonte la más cruel y silenciada de las paradojas, el hecho aberrante, a poco que se piense en él con cierto desapasionamiento, de que el capitalismo, como cualquier sistema orientado al crecimiento por el crecimiento, no tiene como propósito último cubrir nuestras necesidades, sino, por el contrario, mantener a la mayoría de la humanidad en una constante y perpetua situación de necesidad, inducida por prácticas como la obsolescencia programada, la dictadura de la publicidad, la obsesión por la propiedad, el gigantismo industrial o la mercantilización del procomún.