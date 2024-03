Una novela en la Siberia extremeña

Hubo unos años en los que mencionar en una narración las nuevas tecnologías que han surgido en este siglo parecía para algunos como si estas fuesen un elemento poco literario, pero, finalmente, como algo costumbrista que se ha integrado en la vida de todos, es común que estos avances acaben refiriéndose en textos narrativos con naturalidad. Sin embargo, un fenómeno como el botellón, a pesar de no ser algo novedoso, no es tan habitual en la literatura. Y es que nunca fue una actividad vinculada con la erudición, y, sin embargo, José Ovejero, sin rodeos, lo refiere al comienzo de esta novela para caracterizar el ambiente en el que comienza esta historia, en un pueblo de la España más despoblada, donde se cruzan los que quieren emigrar porque no ven futuro en su tierra, con los que vuelven porque han descubierto que las cosas de fuera no siempre son mejores. El autor, que ubica su novela en un entorno rural, se inspira en Extremadura para imaginar un pueblo donde el tiempo pasa, y a veces, como testigo de las cosas que no van bien, quedan vestigios obsoletos de políticas del pasado, como el proyecto en desuso de una central nuclear, uno de los signos del declive de un pueblo donde en su pantano, como algo que encierra un mensaje, hay un cementerio sumergido. La trama principal es la de una pareja que se instala en un pueblo en decadencia, donde el autor construye la narración con pequeñas historias dándole la forma de novela, y donde Ovejero abarca temas como la familia, herencias, clase social, y violencia. «La violencia no es la enfermedad, es el síntoma», dijo el autor recientemente en una entrevista en la Cadena Ser.

José Ovejero nació en Madrid en 1958, pero ha vivido principalmente en el extranjero, en la ciudad alemana de Bonn y en la capital belga de Bruselas, ha trabajado como traductor y ha sido colaborador en distintos medios de comunicación. Además, también fue profesor de talleres literarios en instituciones como la Universidad de Berkeley, en los Estados Unidos, y actualmente en la prestigiosa Escuela de Escritores en Madrid. El autor ha sido ganador del Premio Primavera de Novela en 2005 con Las vidas ajenas, y Premio Alfaguara en 2013 con La invención del amor, y es que Ovejero no solo se ha prodigado en la narrativa a través de la novela y el cuento, sino que, además, también ha escrito en otros géneros como el ensayo, la poesía, la literatura de viajes y el teatro. Es lo que podríamos llamar un escritor total. Vibración, que será su quinta novela en Galaxia Gutenberg, es la número doce en su obra.

José Ovejero Vibración Galaxia Gutenberg 368 páginas / 21 euros / INFORMACIÓN

Curiosamente, en los últimos meses Galaxia Gutenberg publicaba otra novela ambientada en el mundo rural, como es el caso de El último amanecer de Gustavo Martín Garzo, aquella narración era en un pueblo castellano donde obtiene plaza una joven doctora que escribe un diario para hablar imaginariamente con su padre fallecido. La novela de Ovejero se sitúa en este caso en Extremadura, en un territorio literario donde el autor se ha inspirado para recrear la historia en un lugar como la comarca La Siberia extremeña, que para situar geográficamente al lector se encuentra entre las provincias de Badajoz y Cáceres con las de Toledo y Ciudad Real, la comarca de los cinco ecosistemas, como refería hace unos años en un reportaje la revista Viajes de National Geographic.

Ovejero define su sentido narrativo buscando la verdad, más allá de la belleza, sin embargo, es un escritor con un lenguaje pulido, limpio, que se desarrolla con un ritmo narrativo que ayuda a progresar al lector a medida que avanza en la lectura. En todo ello define un estilo alejado de lirismos, digamos que como en otros escritores pone su técnica al servicio de contar la historia, es decir, que mientras hay autores que pueden construir con su estilo una trama, en Vibraciones es a la inversa, su estilo limpio aquí es un medio para lograr el fin narrativo.

En la novela José Ovejero nos cuenta una visión del país desde una Siberia extremeña, es decir, que las historias que dan pie a la literatura no están vinculadas necesariamente a las grandes metrópolis, pues en pequeños lugares abandonados también surgen historias. La pareja, que llega a este pueblo con su hija pequeña, y que conocían porque uno de ellos había vivido allí, lo hace para desarrollar su nuevo proyecto de vida, pero las cosas no son siempre como se planean, en una comunidad rural se cruzan historias, recuerdos, el ambiente enrarecido también influye en los personajes, o la conexión entre el presente y el pasado, la sensación de los que se sienten defraudados en su mundo. José Ovejero hace a través de su novela una exploración de lo que llaman la España vaciada, una mirada de ficción para llevar nuestra mirada a la realidad, como sucede en ocasiones con la literatura, nos brinda un punto de vista con su novela sobre una historia en un contexto rural en la España vacía.