La coalición de l’Esquerra en Crevillent se divide. Esquerra Unida ha roto el pacto con Esquerra Republicana del País Valencià porque entienden que se ha perdido la dinámica de trabajo de años anteriores y que, por tanto, no se están recogiendo las sensibilidades de todos los integrantes de la coalición. Con ello, en la coalición se quedaría sólo ERPV y Unidas Podemos. Desde EU achacan que se han producido incumplimientos por parte de ERPV en cuanto a organización, participación y representación de los grupos que formaron parte de la coalición, según indicaban en un comunicado. Lamentan, además, que desde las pasadas elecciones municipales de mayo de 2019 no se haya «trabajado por crear un espacio de reflexión y debate colectivo, tanto para informar a los afiliados y simpatizantes de los trabajos realizados en el seno del gobierno municipal, como para recoger propuestas», expresan. Aunque trabajarán fuera de la coalición, desde Esquerra Unida mantendrían el apoyo al gobierno municipal de Crevillent, y reseñan que seguirán aportando propuestas. Según Josep Candela, portavoz del grupo municipal de l’Esquerra y socio de gobierno, «no afectará a la gobernabilidad ya que los concejales son de L’Esquerra de Crevillent, los partidos están integrados dentro de la candidatura como apoyo, pero los cargos electos no están dentro de ningún pacto ni representan a un partido concreto», apunta.