El PP de Crevillent critica el uso por dos concejalías de vehículos abandonados

El portavoz adjunto del Grupo Popular en Crevillent, César Augusto Asencio, anunció ayer que va a solicitar a la comisión de Gobierno Interior un informe jurídico sobre el uso que se está dando a los vehículos abandonados por la Concejalía de Buen Gobierno, de la que depende Patrimonio. Según el concejal, «estudiado el asunto, se comprueba que la ley sólo permite que estos coches sean utilizados para servicios de vigilancia o control de tráfico de la Policía y no para otras áreas, por tanto se está haciendo un uso irregular al destinarlos directamente a Deportes y a Servicios Generales.»

Asencio explica que el 5 de mayo el concejal de Buen Gobierno, Gregorio Díaz-Marta , informaba en nota de prensa que el Ayuntamiento había restaurado dos vehículos abandonados en la vía pública, que tras unas pequeñas reparaciones, se habían asignado ambos vehículos a Deportes y Servicios Generales. «Una vez estudiado este asunto, el Grupo Popular llega a la conclusión de que el Ayuntamiento se ha adjudicado estos dos vehículos en base al Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, que de modo extraordinario permite que el Ayuntamiento pueda adquirir la propiedad del vehículo». Para los populares, el alcalde podrá acordar la sustitución de la destrucción del vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico, pero no para otras tareas.

El representante del PP indica que la regulación legal implica que si no se destinaran los vehículos a la Policía no se produce la adquisición de la propiedad por el Ayuntamiento y en estos momentos en que los vehículos ya están siendo utilizados de forma pública y notoria por la Concejalía de Deportes, el propio vehículo lleva la pegatina de la concejalía, y por los Servicios Generales, el Ayuntamiento no ha adquirido la propiedad de los 2 vehículos y está utilizándolos de modo irregular.