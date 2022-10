Crevillent recupera su ambulancia 24 horas tras casi una década después de que la Generalitat haya vuelto a activar el servicio en la localidad. Así lo ha comunicado este viernes el alcalde, José Manuel Penalva, que acompañado de la concejala de Sanidad, Gema Candelaria Asencio y más miembros del gobierno local, han explicado que el Servicio Vital Básico (SVB) supondrá una reducción en el tiempo de respuesta frente a posibles urgencias médicas, según el regidor. Si bien, ha matizado que el servicio supramunicipal, por lo que también dará prestación a otros municipios.

El alcalde ha aprovechado el anuncio para agradecer a los vecinos, que siempre reivindicaron el servicio ya que incluso se llegó a crear una plataforma que recogió más de 4.500 firmas para devolver el servicio al municipio que el gobierno valenciano retiró en la época.

Centro de emergencias

Al hilo ha resaltado que "desde la administración local se está avanzando para dotar a Crevillent de un gran centro de emergencias junto a la sede de la Policía Local y donde se ubicarán las dependencias de Protección Civil y la nueva ambulancia 24 horas". Especifica, además, que de forma provisional los trabajadores de estas ambulancias se instalarán en las dependencias de la Policía Local hasta que finalicen las obras que se está llevando a cabo.

Según Gema Candelaria Asencio el SVB tiene como finalidad atender a las urgencias que precisen atención sanitaria urgente y realizar el traslado al centro sanitario correspondiente. Se activa directamente llamando al 112 al estar integrado dentro del CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias).

Crevillent contará por lo tanto con dos ambulancias que estarán disponibles a lo largo de todo el día en el municipio. La primera, a través del Servicio Vital Básico (SVB) y otra de Transporte No Asistencial (TNA), esta última destinada a realizar los traslados no urgentes tanto al Hospital del Vinalopó como al Centro de Salud de Crevillent de aquellos vecinos y vecinas que necesiten acudir y no puedan desplazarse por sí mismos.

Desde el gobierno local han agradecido al gobierno del Botànic la ampliación de los servicios de ambulancia que ha permitido su vuelta a Crevillent a tiempo completo, así como su trabajo en otros proyectos que repercuten a la localidad y que ha permitido desbloquear y dar solución a temas “enquistados en el tiempo” como la construcción del Teatro Chapí, entre otros, resaltaban.

Segundo centro de salud

El ejecutivo local resaltan que han pedido una reunión con la Conselleria de Sanidad para buscar soluciones al servicio que se presta en el consultorio de San Felipe Neri y que se sienten las bases de la reivindicación para que el municipio pueda disponer de un segundo centro de salud, ya que entienden que falta mejorar la cobertura sanitaria con sólo un centro en la actualidad.

Por otra parte el alcalde ha reprobado la gestión del grupo Ribera Salud, que reprobaba el colapso que sufre Urgencias "y no es posible que te den cita en 20 días para el médico de familia, la situación actual de nuestra área de salud es inaceptable".

Por ello Penalva, y la edil de Sanidad, han insistido en que la misión es “seguir luchando por revertir la gestión de nuestro departamento de salud y que esta vuelva a ser pública. Apostamos por una sanidad universal, pública, gratuita y de calidad".