Matías Pérez Such: «En el ADN de la Fundación Frax está el impulso de nuevos creadores y el reconocimiento joven»

Volvemos a una actividad normal de pleno. Cuando entramos en la pandemia a primeros del año pasado se quedó todo paralizado y se suspendieron cosas previstas y se retrasaron.

¿Una parte importante es apostar por el talento?

Es de lo que se trata. Si miras los estatutos de la Fundación, está en su ADN el impulso de nuevos creadores y el reconocimiento joven, pero no solo por la edad, sino por sus trabajos. No solo en los premios, sino en exposiciones nos movemos con artistas de la zona.

¿Habrá más exposiciones?

Tenemos ahora mismo una exposición en Vilamuseu que se ha prorrogado hasta el 7 de marzo. Trasladarla ahora a otro municipio, que el siguiente era Benissa, es complicado. En primavera, cuando sea posible, se pondrá en marcha una segunda con las mismas características, obras seleccionadas de distintos autores y también será itinerante. Tendremos dos a la vez , primero por las dos comarcas, Marina Alta y Marina Baixa, y luego por otros municipios de la provincia y hasta la Comunidad.

«A pesar de la separación en la Marina Alta y la Marina Baixa, tenemos mucho en común, la forma de ser o de entender el mundo»

Algunas actividades quedaron paradas en 2020, ¿en qué situación están?

Teníamos una actividad prevista para mayo de 2020 en colaboración de Ayuntamiento de Benidorm y Armada Española, la Semana del Mar con actos relacionados con el mar y con la Armada con protagonismo importante. Benidorm tiene una relación muy estrecha con el mar, tanto con la Marina Mercante, la pesca y la Armada. La retomaremos.

¿En qué punto están los premios que cada año da la Frax?

En este momento hay convocados o a punto de convocar seis premios. Tres que están relacionados con la investigación o estudio, el de investigación histórica naval «Miquel Llinares Barceló». Está ligado con la Semana del Mar y también participa la Armada Española y el Ayuntamiento de Benidorm. La segunda edición tenía que cerrarse meses atrás se decidió ampliar hasta 30 de junio de 2021. Además tendrá una novedad en la tercera edición va a pasar a ser de carácter nacional. También hemos ampliado hasta la misma fecha el premio Vicente Pérez Devesa, que está en la primera edición. No solo se pretende reconocer o poner en valor trabajos en los que se dé visibilidad a la proximidad histórica, cultural, de gastronomía... de los municipios de las dos Marinas. A pesar de la separación en dos comarcas, tenemos mucho en común y la prueba está en la forma de ser o de entender el mundo, somos muy parecidos. También tenemos el José Miguel Iribas en el ámbito de la investigación. Ahora mismo está a punto de convocarse la tercera edición. La primera la ganó David Giner y, en la segunda, el jurado opinó que los trabajos no estaban perfectamente encuadrados en lo que se pedía en el premio pero se ha hecho una mención especial a una entidad comunitaria, la universidad y el departamento de una zona de Colombia que era digno de reconocimiento. Queremos que vengan a recogerlo en cuanto podamos por cuestiones sanitarias, suponemos que porá ser en otoño.

Han incluido la fotografía...

Uno de ellos sabemos que no lo vamos a poder hacer por ahora y es el de fotografía sobre la Semana Santa de Benidorm. Nos lo propuso la Junta de cofradías de Semana Santa de la ciudad. Además de religiosa, es una manifestación cultural y un atractivo turístico. Queda aplazado a 2022. Y tenemos un segundo premio de fotografía, que es novedoso, no hay ninguno con estas temática a nivel nacional: la mujer en la hostelería. Pensamos que la mujer es muy importante en la primera industria: tanto la camarera de piso como una directora de hotel. Algo especialmente importante en Benidorm.

«Nuestros premios llevan nombres de personajes cotidianos, gente de nuestro entorno que también merece el homenaje»

Como novedad, ¿se va a reconocer el trabajo de los músicos y bandas de la Comunidad?

Haremos un premio vinculado con la música que a su vez tienen varios premios: a sociedades musicales o banda; a medios de comunicación que hayan destacado por dar información sobre la música o bandas; y a instituciones públicas o privadas. Pueden tener alguna categoría más porque aún cerrando las bases. Se hace en colaboración de los Conservatorios Superiores de Música, la Federación de Sociedades Musicales. Además se van a dar tres becas a la investigación musical, al mejor expediente académico en los Conservatorios y al mejor intérprete musical valenciano. Y un certamen autonómico de bandas. Queremos hacerlo presencial cuando se pueda, seguramente en 2022.

¿Cómo eligen los nombres de los premios? ¿Es un homenaje?

El premio de la música no se llama Mozart, por ejemplo. Le hemos puesto nombre de Vicente Escrig, un hombre joven, director de la casa de Cultura de l’Alfàs del Pi y que ha trabajado mucho por las bandas de música. Queremos darles nombres de personajes cotidianos, gente próxima, de nuestro entorno que también merece el homenaje, no ir siempre a las celebridades o los que ya gozan de reconocimientos. Por eso también José Miguel Iribas, que era jefe de estudios del Ayuntamiento de Benidorm. O el de Vicente Pérez Devesa. Los nombres salen de propuestas de cualquier miembro del patronato, no hay nada premeditado, pero sobre todo de personas del entorno.

«Todo se genera con recursos propios, sale de nuestro patrimonio. Tenemos una apuesta decidida por relanzar todo»

¿Qué proyectos tiene la Fundación en mente?

Un museo del Turismo y los viajes. Se están realizando entrevistas, es una parte muy emotiva, con grandes personalidades del sector. Y también una biblioteca que llevará el nombre de otro personaje cercano: Mario Gaviria, un gran defensor de Benidorm.

¿Con qué recursos trabaja la Fundación Frax?

Todo lo que se genera es con recursos privados y propios, sale de nuestro patrimonio. Tenemos una apuesta decidida por relanzar todo lo que hacemos y aumentar el número de actividades. Todo cuando la situación sanitaria lo permita.