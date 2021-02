El Ayuntamiento de Benidorm ha dado luz verde de manera definitiva al proyecto para dotar de nuevos accesos a una de las parcelas incluidas en el Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras (Pedui) de Terra Mítica, la número 4, sobre la que la empresa propietaria de este complejo prevé abrir un camping de cabañas. El suelo se corresponde con uno de los terrenos anexos al parque temático que el polémico empresario alicantino Enrique Ortiz compró por medio de una subasta al Consell en el año 2006 para levantar hoteles y apartamentos. Así se recoge en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) por el Consistorio benidormense, donde la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, informa de la aprobación definitiva de este proyecto y, por tanto, pone fin a la vía administrativa tras concluir el periodo de exposición pública del mismo.

La resolución, no obstante, todavía podría ser impugnado potestativamente mediante la interposición de Recurso de Reposición ante la Administración Municipal previo al Contencioso-Administrativo, en el plazo de un mes, o acudiendo directamente a la vía judicial, en un plazo máximo de dos meses. A pesar de que aún existe esta posibilidad, todo hace indicar que el documento no recibirá ninguna nueva objeción dado que, según aseguró ayer mismo la propia Caselles, en la fase de exposición pública tampoco se presentó ninguna alegación en contra.

El proyecto de construcción de estos accesos condicionaba en parte el desarrollo del futuro complejo, con el que la propiedad de Terra Mítica pretende ampliar la oferta de alojamiento en el entorno del parque temático. De hecho, la responsable de Urbanismo explicó que, además de que dicho suelo carecía de un acceso directo, el Consistorio también reclamó a la empresa la ejecución de la obra por dos motivos: por un lado, para adecentar la zona; por otro, para que este nuevo complejo de cabañas no pudiera tener un impacto negativo sobre la movilidad en la Vía Parque.

Caselles señaló que, a partir de ahora, ya no habría ningún impedimento para comenzar a desarrollar este alojamiento turístico, que la empresa pretendía haber inaugurado en 2020, hasta que la pandemia echó por tierra estos planes. Según recordó la edil, la obra a ejecutar en los accesos recoge algunas variaciones con respecto al planeamiento inicialmente previsto en el Pedui. En concreto, ahora la empresa promotora ya no tendrá que ejecutar un vial y una rotonda como se habían planeado en 2008, gracias a las variaciones que ya se hicieron en su día para dotar de accesos al hotel de cuatro estrellas construido también por la propiedad de Terra Mítica. También se incluye el «suavizado de las pendientes longitudinales», entendiéndose como una mejora de la urbanización y una reducción en el movimiento de tierras.

Cabañas «premium»

El camping que la propiedad de Terra Mítica tiene previsto desarrollar en el entorno del complejo de ocio consta de 102 cabañas tematizadas en el antiguo Egipto, siguiendo el modelo de hotel que la empresa ya tiene en funcionamiento a pocos metros. La edil Caselles explicó que será un camping «premium», similar al construido junto a Terra Natura y que explotan conjuntamente el parque zoológico y la cadena Magic Costa Blanca. De hecho, el proyectado ahora por Terra Mítica incluirá también piscinas comunitarias, privadas, zonas ajardinadas o áreas de juego, todas con la ambientación del Egipto de los faraones.

El suelo sobre el que se desarrollará este nuevo alojamiento, como ya ocurrió con el Hotel Grand Luxor, es una de las cinco parcelas que en el año 2006 se adjudicó el constructor Enrique Ortiz por 85 millones de euros, que la Generalitat empleó para levantar la suspensión de pagos en la que estaba Terra Mítica. El empresario preveía utilizar esos terrenos para construir apartamentos, aunque tras asociarse con la empresa de Santa-Maria para desarrollar los terrenos, se optó por destinarlo a un camping con bungalós como complemento al hotel abierto en 2016.

El parque: Un año de cerrojazo y sin plazos de apertura por la pandemia

Aunque inicialmente la empresa propietaria de Terra Mítica tenía previsto inaugurar este nuevo complejo en 2020, la irrupción de la pandemia no sólo echó al traste sus planes sino que, además, ha llevado a la firma a cerrar un año prácticamente en blanco por lo que respecta a sus aperturas. De hecho, los costes de puesta en funcionamiento de las atracciones del parque temático llevaron a la mercantil que preside el francés Georges Santa-Maria a aplazar hasta 2021 la apertura de Terra Mítica y, con ella, también la del hotel Grand Luxor, anexo a este complejo de ocio. Pero no solo eso. Casi lo mismo ocurrió con los otros dos parques de esta firma en Benidorm: Aqualandia, el decano de las atracciones acuáticas y uno de los referentes de su sector; y Mundomar, dedicado a la flora y la fauna. En ambos casos, la empresa reabrió los dos complejos una vez entrado el verano, cuando se levantaron las restricciones implantadas por el covid-19, pero no llegaron a aguantar ni dos meses abiertos. Antes de que finalizara agosto, la propiedad de ambos complejos decidió cerrar sus puertas y devolver a sus empleados al ERTE. Ahora, la web oficial de Terra Mítica sigue sin dar opción para comprar entradas ni reflejar el calendario de apertura para 2021, mientras que en el caso del hotel, sí permite realizar reservas a partir de la segunda quincena de junio.