La crisis aparca el desarrollo del suelo subastado por la Generalitat en el entorno de Terra Mítica

Mejorar la oferta complementaria de Benidorm con centros deportivos de alto rendimiento, palacios de congresos o espacios culturales que permitieran diversificar el mercado turístico más allá del sol y playa. La crisis económica provocada por la pandemia de covid-19 ha aparcado una de las grandes reivindicaciones que desde hace años viene reclamando el sector hotelero para mejorar la competitividad y reforzar la llegada de turistas de otros segmentos, principalmente durante los meses de octubre a mayo. No en vano, el Ayuntamiento de Benidorm no ha recibido todavía ni una sola propuesta en firme para desarrollar el suelo subastado en el año 2018 en el entorno del parque temático Terra Mítica por la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), la empresa pública de la Generalitat encargada del desarrollo de grandes proyectos en la Comunidad. Así lo ha confirmado la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, quien lamenta que tres años después de aquella subasta ninguna de estas parcelas incluidas en el Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras (PEDUI) haya generado proyectos compatibles con los usos previstos cuando pasaron a manos privadas.

La Generalitat Valenciana inició en el año 2017 una operación para desprenderse de una importante bolsa de suelo en Benidorm y, a cambio, insuflar liquidez a las cuentas de la SPTCV para desarrollar algunos proyectos pendientes, como la finalización del Centro Cultural de la ciudad turística. La venta abarcó una superficie de algo más de 2,7 millones de metros cuadrados de suelo, por las que ingresó más de 24 millones. También incluyó la regularización de varias parcelas que ya estaban desarrolladas y explotadas por distintas empresas privadas en régimen de concesión, como Terra Natura, el parque zoológico del Grupo Fuertes, así como el parque acuático y el resort de cabañas anexos, que ocupan una superficie de más de 320.000 metros cuadrados; el Hotel Villaitana y sus campos de golf, propiedad de la mercantil valenciana Xeresa Golf, y que se extienden por una superficie cercana a 1,6 millones de metros cuadrados; así como el también hotel de cinco estrellas Asia Gardens, construido sobre una superficie de otros 350.000 metros cuadrados, y que incluía terrenos para desarrollar nuevas instalaciones deportivas y una zona comercial, que siguen sin llegar. En los tres casos, las empresas que ya gestionaban estos complejos hicieron valer su derecho preferente y acabaron haciéndose con la propiedad del suelo, tras desembolsar 3,8; 4,8 y 10.9 millones, respectivamente.

Junto a estos terrenos, la Generalitat también se desprendió de otros 169.000 metros cuadrados de uso deportivo, que adquirió el empresario Antonio Manuel Puchades, a través de la firma Camping La Media Legua, por 2,6 millones; 17.000 metros cuadrados de uso cultural, que compró la empresa Tierra de Pasiones, administrada por el exconcejal socialista Jaime Llinares, por 1.2 millones; mientras que la Generalitat se reservó otras dos parcelas, de 80.000 y 750.000 metros cuadrados, para desarrollar un centro de congresos e instalaciones compatibles con el uso terciario, hotelero o de parque temático, como el parque tecnológico proyectado en su día.

La responsable municipal de Urbanismo reconoció que cuando el Consell vendió el suelo del entorno del parque, el Ayuntamiento confiaba en que los proyectos no tardaran demasiado en llegar, una esperanza que, no obstante, sigue sin materializarse tres años después. «Con todo lo que ha pasado en el último año, ya no sabemos si la inversión se recuperará ni cuánto tiempo más habrá que esperar», afirmó Caselles.

Obras: El Centro Cultural de Benidorm, la gran infraestructura pendiente

Entre los grandes beneficiados de esta operación, por la que la SPTCV ingresó más de 24 millones, estaba la finalización de una de las grandes infraestructuras pendientes de la Generalitat en Benidorm: el Centro Cultural, paralizado en 2010. Tras duras negociaciones entre Consell y Ayuntamiento, los trabajos se retomaron en diciembre de 2019, tras suscribir un nuevo convenio por el que la SPTCV se comprometía a terminar la primera fase de la obra, valorada en 12,7 millones, la mitad de lo que ingresó con el suelo en el PEDUI. La obra acumula varios retrasos y, aunque la previsión era entregarla este mes de mayo, fuentes municipales indicaron que el plazo difícilmente se cumplirá porque todavía faltan trabajos por ejecutar.