La Vila Joiosa volverá a implantar el 15 de junio la zona azul y la naranja

Los vecinos y turistas volverán a pagar este verano por aparcar en algunas calles del centro y de las playas de La Vila Joiosa. El nuevo contrato de la ORA ya está en marcha y la zona azul y la naranja comenzarán a estar operativas de nuevo para el 15 de junio. Esa es la previsión que maneja tanto el Ayuntamiento como la nueva empresa adjudicataria que comenzará a operar en las calles donde ya funcionaba antes este aparcamiento regulado.

Así lo confirmaron a este diario fuentes municipales quienes apuntaron a que el nuevo contrato ya está firmado. De hecho, la concejala de Seguridad Ciudadana, Isabel Perona, y representantes de la mercantil se reunieron esta semana para acabar de concretar algunas cuestiones de la nueva concesión. Entre ellas, que la zona azul y naranja arranque con el inicio de la temporada estival en aquellas zonas donde ya funcionaba anteriormente, como calles principales del centro urbano, o la Cala de La Vila. Así, en las nuevas calles u otras de playas lo hará de forma paulatina.

Cabe recordar que el pago por aparcar en el municipio dejó de funcionar en agosto de 2019 cuando el Ayuntamiento decidió no renovar esta concesión. En ese momento, las condiciones de la empresa no eran asumibles como ya explicó Perona. Desde entonces, se ha estado estudiando cuál era la mejor fórmula y los cambios a introducir en este contrato. Así, se han ampliado algunas calles, aunque también se han quitado otras como la calle Colón; y no solo la zona naranja funcionará en temporada alta en la Cala sino que se extenderá a otras zonas de playa. Pero será de forma paulatina. Porque la mercantil tiene que pintar algunos de estos aparcamientos aún e instalar nuevos parquímetros. Además, según las mismas fuentes, también se instaurará de forma paulatina las bonificaciones que incluye el nuevo pliego de condiciones de 15 minutos gratuitos para los clientes de comercios locales.

Cambio en las terrazas

Por otra parte, el Ayuntamiento de La Vila Joiosa aprobó ayer la modificación de la ordenanza de protección del paisaje urbano, reguladora de la instalación de terrazas y elementos de publicidad comercial, una normativa que fue aprobada hace unos meses pero que, tras su puesta en marcha, se ha decidido modificar para cambiar algunas cuestiones concretas. Entre ellas, el plazo de presentación de solicitud para esa autorización de terrazas se estipulaba en solo un mes concreto. En caso de no efectuarse en ese tiempo, eran desestimadas, «una medida excesivamente restrictiva», según explicó el concejal de Comercio, Josep Castiñeira, en el pleno celebrado este jueves, ya que algunos negocios, por ejemplo, solo necesitan la misma para unos meses al año. La modificación hecha ahora amplía la posibilidad de presentar estas solicitudes durante todo el año para la ocupación de la vía pública para «mayor facilidad y previsión del sector hostelero» y favorecer así la actividad económica.

Pero además, las autorizaciones ya no serán para un año sino que servirán para cuatro años «si no se produce ninguna modificación» de las mismas, según explicó el edil. Además, se ha modificado la necesidad de que haya 3 metros de separación de estas terrazas ya que «hay calles que no lo permiten»; por lo que ahora se establece que, en esos casos, el mobiliario «no deberá estar anclado para facilitar su retirada en caso de emergencia».

Con todo, el edil recordó que las sanciones por ocupar la vía pública sin la correspondiente autorización son «graves» y que están estipuladas entre «1.000 y 2.000 euros».

Apoyo unánime al sector pesquero de la provincia

El pleno de la Vila Joiosa, de forma unánime y rotunda, mostró este martes su apoyo al sector pesquero exigiendo al Gobierno del Estado que reconsidere su posición ante la nueva regulación europea que proyecta únicamente 120 días al año a partir de 2025 en lo que se refiere a jornadas de actividad de cada barco. Con la aprobación de esta moción por parte de todos los grupos municipales, el Ayuntamiento de la Vila Joiosa mostró su voluntad de seguir trabajando conjuntamente en favor de las inquietudes de la Cofradía de Pescadores del municipio respecto a la nueva normativa.