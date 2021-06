Un grupo de trabajadoras del centro de mayores de Callosa d'en Sarrià protesta en el Ayuntamiento

Un grupo de trabajadoras de la Residencia Fundación Asilo-Hospital de Callosa d'en Sarrià han acudido este viernes al Ayuntamiento para protestar y pedir una reunión urgente de la entidad con todos los empleados de la misma. Las asistentes han presentado por registro la petición al alcalde, Andrés Molina, ya que es quien ostenta el cargo de presidente de la Fundación ya que el organismo depende del consistorio y quien ocupa la Alcaldía es quien recibe ese cargo.

Según las fuentes consultadas, el motivo de pedir esta reunión urgente es la "destitución" hace poco de una trabajadora del centro, algo que "consideran injusto". Por ello han solicitado ese encuentro entre las partes para poner sobre la mesa esta cuestión y otras inquietudes.

Con todo, el PSPV-PSOE de la localidad se pronunció sobre este asunto indicando que "venimos conociendo desde hace meses la nefasta gestión" que se está haciendo en la entidad, "no tan solo en las decisiones aparentemente arbitrarias que va tomando sobre la marcha, sino también por la poca toma en consideración de los trabajadores en el día a día", indicó la concejala socialista María Carmen Mascaró. Así apuntó que “la Residencia lleva tiempo clamando atención, y no es ningún secreto que ya son muchos los trabajadores veteranos, con muchos años de dedicación y cariño a esa casa, que han decidido irse pidiendo excedencias. Esto es un claro síntoma que allí las cosas no van bien".

La edil del PSOE recordó que estos trabajadores "son los mismos que sacaron adelante uno de los principales focos en la comarca en la primera ola de la pandemia que nos acecha. Ellos, con sus pocos medios se enfrentaron al covid y a una situación insostenible que con su buen hacer consiguieron vencer. Por eso ahora no es de recibo determinadas actitudes”.