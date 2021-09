Arranca la vacunación sin cita previa en la Marina Baixa: dónde y cuándo vacunarse

A ellos puede acudir a recibir la primera dosis de la vacuna la población susceptible de ser vacunada -es decir, cualquier persona mayor de 12 años- que no haya recibido hasta ahora la pauta de inmunización contra el nuevo coronavirus: bien porque no haya sido citada, bien porque en su momento decidiera no vacunarse y ahora haya cambiado de opinión.

De hecho, con esta campaña, Sanidad trata de "repescar" a las cerca de 52.154 personas que en toda la Comunidad han comunicado de forma explícita su rechazo a recibir la vacuna, cifra que supone un 1,1% sobre el total de personas a quienes se ha ofrecido la inmunización y que está dentro del grupo de cerca de 400.000 personas que todavía no se han vacunado en la suma de las tres provincias.

Paralelamente, los equipos de vacunación del departamento de salud continúan completando la pauta de vacunación de la población más joven, el último de los grupos de edad a los que se están inyectando los antídotos contra la covid-19.

Dónde y cuándo vacunarse sin cita previa en la Marina Baixa

Los "vacunódromos" de la Marina Baixa estarán abiertos para vacunar a la población sin cita previa en el siguiente horario.

Centro Social La Torreta de Benidorm

· Martes, 7 de septiembre: de 8.30 a 20 horas.

·Miércoles, 8 de septiembre: de 8.30 a 15 horas.

Centro de salud de Callosa d'en Sarrià

· Martes, 7 de septiembre: de 8.30 a 20 horas.

·Miércoles, 8 de septiembre: de 8.30 a 13.30 horas.

Llar del Pensionista de l'Alfàs del Pi

· Martes, 7 de septiembre: de 8.30 a 20 horas.

·Miércoles, 8 de septiembre: de 8.30 a 13.30 horas.

Centre Juvenil de Altea

· Martes, 7 de septiembre: de 8.30 a 20 horas.

·Miércoles, 8 de septiembre: de 8.30 a 9.45 horas.

Auditori Mediterrània La Nucía

· Martes, 7 de septiembre: de 8.30 a 20 horas.

·Miércoles, 8 de septiembre: de 8.30 a 13.30 horas.

·Jueves, 9 de septiembre: de 8.30 a 9.45 horas.

Teatre Auditori de La Vila

· Martes, 7 de septiembre: de 8.30 a 20 horas.

·Miércoles, 8 de septiembre: de 8.30 a 14 horas.