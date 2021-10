Una calle sin fibra en La Vila Joiosa

En tierra de nadie y viviendo en una «isla» en la que la conexión a internet por fibra no llega. Esta es la situación de los vecinos de los primeros números de la calle Doctor Álvaro Esquerdo de La Vila Joiosa, conocida antiguamente como la calle Limones. Las viviendas desde la plaza Generalitat hasta unos número más hacia arriba, cuando la vía se ensancha, no saben lo que es tener una conexión de alta velocidad en casa; pero además, es que no pueden disponer de ella porque en este tramo no hay disponibilidad para ello.

La historia es cuanto menos rocambolesca. El municipio comenzó a instalar la fibra óptica en el municipio hace unos años. Uno de los barrios donde ha llegado este tipo de conexión este año es el casco antiguo, la zona más céntrica del municipio donde se ubican las tradicionales casas de colores. La demanda llevaba años sobre la mesa por parte de los vecinos de toda esta área. Pero, según explica una vecina de la calle Doctor Álvaro Esquerdo, «nos han dicho que no éramos del casco antiguo». Una respuesta que no les cuadró. Primero porque esta calle tan mítica del municipio sigue la estela de las casas de colores de esa zona histórica y porque, además, una de las aceras está incluida en el Plan Especial de Protección que impera sobre esas calles más céntricas.

Según explican los vecinos, pensaron que la fibra llegaría cuando se instaló en el resto del centro urbano. Pero no fue así. Porque su sorpresa fue que también les dijeron entonces que no les correspondía porque «éramos casco antiguo, ¿en qué quedamos?».

Desde el inicio de esta histórica vía hasta, por ejemplo, el edificio principal del Ayuntamiento hay apenas 140 metros (2 minutos andando). Además, el edificio de la Concejalía de Urbanismo se ubica a solo 170 metros (otros dos minutos). «No entendemos por qué nos han dejado fuera», explicó a este diario una vecina. Porque «no podemos estar más en el centro y tenemos a todo nuestro alrededor que sí tienen fibra».

Los vecinos llevan años intentando conectarse a la fibra: «llevo años reclamando la instalación a todas las compañías y ninguna me la proporciona, porque todas dicen que no hay autorización para ello del Ayuntamiento. Al principio me decían que era casco antiguo y por eso se retrasaba, pero cuando la implantaron en el barrio también me dijeron que en mi calle no entraba». Así que «sigo con ADSL, pagando como si fuera fibra, estando en pleno casco urbano a menos de 50 metros de dependencias municipales», apuntó una vecina.

Pero, además, en junio de 2020 esta calle se levantó por obras, unos trabajos que sirvieron para arreglar toda la escena urbana pero también para mejorar los servicios del subsuelo. «Pensé que al menos cuando hicieron obras en la calle lo arreglarían, pero nada», se lamenta.

Y aunque los vecinos sí tienen otras opciones, como el ADSL, aseguran que no es lo mismo, sobre todo, después de pasar una pandemia en la que muchos han tenido que trabajar en sus casas. «Tenemos conexión, pero la velocidad o la cobertura a veces no es buena», apuntaron los residentes. Pero además, según explicaron algunas fuentes, algunos vecinos que han puesto sus casas en alquiler para larga estancia han perdido inquilinos por no poderles ofrecer este servicio. «Viene gente que trabaja o estudia todo online y si no tienen buena conexión no quieren quedarse», apuntaron. Una situación que «no se entiende en estos tiempos».

Con todo, los residentes han pedido a la Asociación del Casco Antiguo que interceda por ellos para intentar encontrar una solución a la falta de fibra. Desde la entidad indicaron que se han puesto manos a la obra y que se han reunido con el Ayuntamiento para plantear el asunto. «Están en tierra de nadie», indicaron. Además, tampoco entienden que no se incluya dicha calle en el casco antiguo cuando «incluso está en el plan especial». Todo un sin sentido para los vecinos que piden salir de la «desconexión» a la fibra.