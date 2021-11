Un final entre risas y lágrimas

Tras dos años esperando la vuelta de la ansiada normalidad en el mundo festero, Benidorm despidió este miércoles sus Fiestas Mayores Patronales con la mejor sonrisa de las máximas representantes de los festejos. Las reinas Paula Pérez Berenguer y Sofía Fuster Manchón, junto a sus cortes de honor, se enfundaron sus mejores galas para recorrer las calles a bordo de dos vistosas carrozas y despedir su reinado entre el aplauso del público. Y además, por primera vez en todas las Fiestas, se deshicieron de la mascarilla después de cinco días luciendo tapabocas en todos los actos oficiales como si fuera un elemento más de la indumentaria.

También hubo alguna lágrima. Sobre todo, cuando al inicio de la cabalgata la carroza de la reina mayor y sus damas sufrió una avería que obligó a las festeras a cubrir un pequeño tramo del recorrido andando y retrasó el comienzo de un desfile reducido a la mínima expresión por las limitaciones del covid-19 y la escasa participación de festeros. Finalmente, el problema mecánico pudo ser resuelto y Paula Pérez y su corte regresaron a lo más alto de la carroza para volver a lucir en su último acto de Fiestas. Después, un espectacular castillo de fuegos artificiales fue el mejor broche a cinco días de festejos bastante descafeinados pero que, a diferencia de otros municipios y de lo que ocurrió en 2020, al menos se han podido celebrar.

La última jornada arrancó, una vez más, a las ocho de la mañana, cuando la plaza de la Senyoria acogió el disparo de un bombardeo aéreo para anunciar el arranque del Dimecres de Festes, último día del calendario festero, pero ya laborable en la mayoría de gremios, a excepción de los centros educativos. Por eso, a esas horas, lejos de cruzarse como en años anteriores la gente que aún alargaba la fiesta de la noche anterior con quienes iban de camino al trabajo, la mayoría de los que este miércoles pisaban la calle eran currantes que se dirigían a bancos, oficinas, comercios, cafeterías y un sinfín de negocios que ayer ya abrieron con total normalidad.

Para quienes todavía no regresaron al trabajo, la Comisión de Fiestas Mayores Patronales había organizado el típico acto del último día de los festejos, la conocida como Festa de les Festes. Los participantes se concentraron en la plaza de Nepturno y desfilaron juntos hasta la plaza de SS MM los Reyes de España, bajo el Ayuntamiento, donde se les invitó a un vino de honor antes de la recepción oficial por parte de las reinas de las Fiestas, presidente de la Comisión y alcalde. Ocho agrupaciones acudieron al evento: la Asociación Cultural y Recreativa La Barqueta, las Damas de la Almudena, el Barrio Imalsa II, la Falla Benidorm-Centro, la Hoguera La Cala, la Casa de Andalucía, la Casa de la Mancha, la Asociación de Moros y Cristianos. También se unió la directiva de la Associació de Penyes Verge del Sofratge, a la que los mayorales quisieron agradecer públicamente su colaboración, así como también al personal de la Concejalía de Fiestas. Al finalizar, se disparó una mascletà y una traca infantil con caramelos.

Por la tarde, fue el desfile de carrozas, este año reducido a mínimos, sin caramelos, y en el que solo hubo siete participantes: las dos carrozas de las damas y reinas, además de otras cinco a bordo de las cuales desfilaron casas regionales y la Associació de Penyes. Debido a la escasa participación, los mayorales decidieron acortar el recorrido a la mitad y retrasar a las 19.30 horas el comienzo de la misma, aunque la avería en la carroza de la reina hizo que la cabalgata arrancase algo más tarde y finalizase pasadas las 21 horas.

Por último, Pirotecnia Valenciana fue la responsable de lanzar un espectacular castillo de fuegos artificiales, que hizo que las inmediaciones del Parque de Elche se llenasen de público hasta los topes para seguirlo en directo, así como también otros puntos de la ciudad. El castillo, de 22 minutos de duración y que combinó el disparo terrestre y también desde el agua, levantó el aplauso de todos los asistentes, que lo vivieron con sentimientos encontrados: pena por despedir los festejos; y esperanza de que en 2022 se recupere totalmente la normalidad en las Fiestas.

Batiste Rostoll Agulló: «Ha costado mucho, pero creo que hemos sacado unas buenas Fiestas»

Asumió la presidencia de la Comisión de Fiestas Mayores Patronales hace ahora casi dos años, sin imaginar que pocos meses después una pandemia pondría el mundo patas arriba. Con pocos mayorales, pero con mucha ilusión, lograron sobreponerse a la cancelación de un acto detrás de otro y decidir aguantar. Ahora, tras poder celebrar pese a las limitaciones de la pandemia, hace balance. Y, para Batiste Rostoll, las Fiestas de 2021 han aprobado con nota.

Por fin. Imagino que ha sido un camino largo para llegar hasta aquí.

Mucho. Date cuenta que en marzo de 2020 lo teníamos todo organizado para celebrar la Ofrenda de marzo y el Alba y un día antes nos confinaron a todos. Nos cayó el mundo encima. Fue un disgusto enorme y más conforme avanzaban los meses y veías que no íbamos a poder hacer nada. Así que llegar hasta aquí habiendo celebrado unas Fiestas es lo mejor que nos podía pasar.

¿Qué balance hace de estos días? ¿Qué le han parecido los festejos?

Yo creo que, dentro de lo difícil que lo teníamos y de los problemas que han habido, al final se han hecho unas buenas Fiestas. Ha costado mucho, pero yo creo que han sido buenas, a pesar de todos los cambios y las limitaciones.

¿Pensó alguna vez que este año podría haber Fiestas o creía que su mandato acababa sin poder organizar ningún acto más?

Teníamos muchas dudas. El año pasado no, ninguna, pero este año tampoco teníamos claro que pudiera haber fiestas. Empezamos a organizarlo todo cuando aún había bastantes restricciones, con mucha cautela y sin atrevernos del todo a pensar que sí era posible. Al final, el programa se ha hecho en cuestión de dos meses, por eso creo que ha estado todo bastante bien y bastante completo. Hemos hecho casi todos los actos, al menos los más importantes. Las damas y las reinas se lo merecían.

La pandemia supongo que habrá dificultado el poder recaudar fondos para organizar actos. ¿Qué presupuesto lograron finalmente reunir?

La pandemia y también que éramos muy poquitos mayorales: solo 28. Por ejemplo, otros años se han vendido 1.000 papeletas semanales y nosotros teníamos 650, casi la mitad menos. Así que, aunque hayamos vendido lotería dos años, la recaudación no ha sido tanta. Tampoco ha habido publicidad en el libro como otros años porque la gente ha ido más apretada, ni hemos podido hacer casi nada para recaudar dinero: ni las ventas que se suelen hacer por el Día del Padre o de la Madre, los mercados, las verbenas,... nada. Así y todo, habremos logrado recoger unos 120.000 euros, más los 150.000 de subvención del Ayuntamiento. Y hemos tenido mascletàs, fuegos, orquestas.... de todo.

¿Le queda alguna espinita que le hubiese gustado hacer en su año como presidente de la Comisión y no ha podido?

Pues sinceramente, no. Como te he dicho antes, hemos tenido de todo. Más pequeñito que otras veces, con cambios, pero de todo. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta es el Hallazgo -en el que participa todos los años como miembro de La Barqueta- porque es el acto principal de las Fiestas; si no se hubiera encontrado a la Madre de Déu, no habría habido fiestas o no serían como son. Pero no me queda ninguna espinita, me voy satisfecho dentro de todo.

Muchos actos este año se han cambiado por las limitaciones del covid-19. ¿Cómo los ha visto usted?

Yo creo que bastante bien. El Hallazgo en Levante te permite poner una grada más grande y que quepa más gente. La Ofrenda por Mediterráneo, espectacular, aunque yo quizás no empezaría desde el Cimbel sino desde la calle Bilbao. Las procesiones, pues el recorrido tampoco ha estado mal. Se ha hecho como mejor se ha podido; los que vengan ahora veremos si vuelven a lo de antes o mantienen algo de esto.

Otro de los grandes cambios es que tampoco ha habido peñas.

Tampoco. Y eso sí que me ha sabido mal, se ha notado mucho su ausencia. Aunque los peñistas han ido con los blusones y han participado en actos como la Ofrenda, ibas por la calle y faltaba esa alegría de las peñas que ha sido muy difícil de sustituir. Ojalá el año que viene, cuando todos tengamos la tercera vacuna y se implique la gente que todavía no se ha vacunado, las peñas puedan volver con normalidad.