Benidorm rechaza un aula de 2 años en el colegio de La Cala alegando que beneficiará a niños de otros pueblos

Después de varios años estudiando la posibilidad de ampliar la oferta escolar para niños de 2 años en Benidorm y de las peticiones por parte del propio colegio, la Conselleria de Educación ha autorizado en su arreglo escolar para el próximo curso 2022-2023 la apertura de una nueva unidad de P2 en el colegio público de Infantil y Primaria La Cala.

Sin embargo, por extraño que parezca, la decisión de este organismo autonómico, que permitirá la creación de 18 nuevos puestos escolares en una de las zonas de mayor expansión de la ciudad y, además, en una etapa educativa donde la demanda no deja de crecer, no ha sido bien recibida por el Ayuntamiento.

Fuentes municipales han confirmado a este diario que el Consistorio quiere frenar su puesta en marcha, alegando que esta unidad podría beneficiar a niños de poblaciones limítrofes, como La Vila Joiosa o Finestrat, a la hora de iniciar su escolarización, en perjuicio de los niños empadronados en la ciudad turística.

Y, además, afirmando que la demanda de plazas para niños de P2 está de sobra cubierta con los pupitres ofertados en la Escuela Infantil El Tossalet, donde hay dos aulas para niños de 2 años con capacidad para 20 alumnos; 40 plazas en total.

A pesar de que tanto Educación como el propio colegio sí que están conformes con esta nueva unidad, el Consistorio benidormense ha convocado para este jueves un consejo escolar municipal en que que pretende buscar el respaldo de la comunidad educativa a sus alegaciones.

La concejal Maite Moreno, del PP, ha explicado que el gobierno local considera que la apertura de esta aula de P2 podría provocar que muchas de estas plazas fueran solicitadas por familias que residen en poblaciones limítrofes pero cuyos padres trabajan en Benidorm, puesto que son dos criterios de baremación que puntúan igual a la hora de acceder a la escuela pública; mientras que en el caso de la guardería municipal, las familias con domicilio en Benidorm tienen más puntos que las que residen fuera.

"Y una vez que entran en 2 años, ya tienen plaza asegurada en los siguientes cursos, lo que dejaría solo siete puestos libres y haría que muchos niños que viven en La Cala y no han solicitado plaza hasta los 3 años puedan quedarse sin entrar", al estar la mayoría de puestos ya cubiertos, añade la concejal.

50 niños empadronados en el barrio

El informe presentado por el Ayuntamiento para justificar su alegación se sustenta, además, en números. Según los datos que aporta, en la zona de La Cala de Benidorm hay empadronados un total de 51 niños nacidos en 2020, a los que beneficiaría esta nueva unidad. Contando con las 40 plazas de la escuela infantil municipal, gestionada por la empresa Eulen, más las 18 que añadiría la unidad del CEIP La Cala, el resultado serían 58 plazas, 7 por encima de los niños de esa edad empadronados en el municipio.

El documento, además, pone el acento en que al tratarse de una etapa no obligatoria, no todos los niños inician de manera tan temprana la escolarización, cuya tasa en 2 años en la ciudad es del 88%.

Por tanto, aunque los técnicos que elaboran el informe apuntan a que la creación de esta nueva unidad supondría un ahorro para las arcas municipales, al poder reducir los pupitres concertados con la empresa que gestiona El Tossalet, esta rebaja no sería posible de cara al próximo curso, de modo que las plazas que quedaran libres en uno y otro centro beneficiarían a niños de otras localidades y obligarían al año siguiente a desplazar a los de Benidorm que no obtengan plaza de P3 en La Cala a los centros del Salt de l'Aigua. Dicho informe, no obstante, no hace mención alguna al hecho de que junto al CEIP de La Cala hay otro colegio público de Infantil y Primaria, El Murtal, que también podría acogerlos.

Por último, los técnicos también alertan de que esta unidad podría provocar un retraso en el inicio de la escolarización en edades tempranas, puesto que algunas familias optarían por no escolarizar a sus hijos en P1 en la escuela infantil municipal y esperar a que cumplan 2 años para llevarlos directamente al aula de 2 años de este colegio, " afectando así, de manera negativa, a la escolarización temprana que tan buen resultado ha dado".

Frente a la postura municipal, fuentes del colegio público La Cala han indicado que seguirán peleando por poder disponer de esta nueva unidad, al considerar que beneficiará aún más al funcionamiento del centro.

Un referente en escolarización temprana

La posición mostrada ahora por el Consistorio benidormense en relación a la creación de esta unidad de P2 en el CEIP La Cala contrasta con la postura que el Ayuntamiento ha mantenido en los últimos años en cuanto al fomento de la escolarización temprana en plazas públicas.

No en vano, la ciudad siempre ha sido un referente en cuanto a infraestructuras de este tipo.

En la actualidad cuenta con un total de tres escuelas infantiles municipales, Fontanelles, Les Caletes y El Tossalet, además de otro concierto con el SAPI Nanets, que ofrecen un total de 336 plazas para niños de 0 a 2 años.

Igualmente, la ciudad fue una de las primeras en entrar en el proyecto entonces piloto de creación de unidades de 2 años en los colegios, donde actualmente oferta un total de 72 pupitres en los CEIP Vasco Núñez de Balboa, Aitana, Puig Campana y Mestre Gaspar López.

Con la nueva unidad de La Cala, la cifra se incrementará hasta los 90 puestos escolares de P2.