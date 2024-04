El incendio de Tàrbena arrasa ya 570 hectáreas y deja tres bomberos heridos

El incendio que se declaró este domingo en Tàrbena, en la Serra Ferrer, sigue activo y los medios aéreos y terrestres siguen trabajando sobre el terreno para poder controlar el fuego. Las llamas han arrasado ya 570 hectáreas en una zona escarpada y de difícil acceso. Así, la extensión arrasada se ha reducido respecto a los primeros datos dados en la jornada de este domingo cuando se hablaba de más de 800 hectáreas. El fuego deja a tres bomberos forestales heridos y la decisión del Consell de suspender las quemas agrículas desde este martes hasta el 15 de octubre. La Guardia Civil investiga las causas del suceso.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado que la Guardia Civil está investigando las causas del incendio de Tàrbena y afirma que "todo apunta a una quema agrícola controlada" aunque "habrá que ver las circunstancias de esa quema, cómo se dio". Bernabé ha añadido que "se está procediendo a la toma de declaraciones" a personas y se está viendo si cumplía con los planes locales de quemas. A partir de esas investigaciones "se procederá", indica.

El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Javier Montero, daba las primeras informaciones sobre el incendio desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA). "La noche ha sido menos favorable de lo esperado pero se ha trabajado con mucho esfuerzo por parte de todas las unidades de bomberos. La climatología no es todo lo favorable que se esperaba, parece que ahora la inversión térmica se podrá levantar", ha indicado.

Las imágenes del incendio forestal declarado en Tàrbena / Alex Domínguez

La superficie afectada es difícil de contabilizar, según el responsable autonómico, porque el terreno es "muy escarpado y no permite un cálculo muy exacto", así que la cifra dada se extrae de los vuelos de reconocimiento que determinan que las hectáreas calcinadas serían aproximadamente unas 570. Emergencias no tiene constancia de que se haya quemado ninguna vivienda, según añade.

En cuanto a los heridos, el responsable autonómico ha indicado que se ha producido "algún percance por la noche por lo escarpado del terreno y la dificultad de los trabajos" y ha relatado que hay tres efectivos forestales heridos, uno por un golpe en la cabeza, otro por otro golpe en la espalda y un tercero que ha sufrido una "incidencia" que no es grave.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Comunidad Valenciana ha informado de que durante la noche sopló en la zona del incendio viento flojo variable con inversiones térmicas en zonas bajas y fondos de valle que confinaron el humo junto al suelo e impidieron la ventilación y dispersión del humo

La previsión de evolución del incendio es que "con los medios aéreos que están trabajando y los que se van a incorporar, se espera poder controlar el fuego lo antes posible", ha asegurado el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias. Al lugar se han desplazado ocho medios aéreos que se incorporan de manera escalonada a lo largo del día hasta el ocaso; 15 dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante; dos coordinadores forestales; diez unidades de bomberos forestales de la Generalitat; cinco autobombas y equipos de la UME. Además, dos unidades de bomberos forestales de Murcia con coordinador, oficial y técnico de seguridad y tres agentes medioambientales.

Bernabé ha especificado que 226 efectivos de la UME apoyados por 69 medios técnicos trabajan "sin descanso" junto a los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y los medios de la Generalitat en las labores de extinción del incendio de Tàrbena. La delegada del Gobierno en la Comunidad Pilar Bernabé ha dado estos datos y ha indicado que "seguimos muy de cerca el trabajo de los medios del Gobierno de España también que están aquí desde ayer que fue solicitada la colaboración a través de la UME y medios aéreos". Bernabé ha indicado que "durante la noche han trabajado con éxito en la zona norte del incendio; la zona sur quizá ha sido la más compleja" por lo que "los medios aéreos haciendo labor fundamental".

El alcalde de Tárbena, Francisco Javier Molines, también ha confiado en que el incendio forestal pueda ser controlado en las próximas horas debido, entre otros motivos, a que ha amainado el viento. Las "condiciones climatológicas han mejorado y las llamas han avanzado más despacio en las últimas horas, a lo que se ha unido el despliegue de cerca de una decena de medios aéreos, que se suman a las decenas de bomberos y brigadas forestales que operan en el terreno".

182 desalojados

El incendio obligó este domingo a desalojar a 180 personas de Tàrbena y Parcent de manera preventiva que aún no han podido volver a sus viviendas. Además, durante la noche del domingo al lunes, se ha desalojado a dos personas más de una vivienda diseminada en la zona de Xaló, según confirmó la delegada del Gobierno. Estos dos vecinos se suman a los 180 desalojados por prevención este domingo, 100 de Tàrbena y 80 de Parcent.

Muchos de los vecinos son extranjeros y la mayoría ha decidido irse a casa de familiares o amigos, según explica el responsable autonómico y ha confirmado a este diario el alcalde. "Es pronto para decir cuándo podrán volver a sus casas", ha añadido Montero.

El albergue instalado en la Casa de Cultura de Tàrbena. / INFORMACIÓN

La Generalitat, Cruz Roja y el Ayuntamiento de Tàrbena han habilitado en la Casa de Cultura del municipio un espacio con 50 camas para poder atender a aquellas personas que han sido desalojadas que decidan acudir a este lugar. El primer edil ha confirmado a este diario que únicamente ha estado ocupado "por dos personas" durante esta noche. El resto ha decidido hospedarse con conocidos o familiares.

Bernabé ha explicado que "lo más importante" es que "no ha habido daños personales" en el incendio de Tàrbena. En cuando a los daños materiales, ha informado que "no se pueden evaluar todavía de las estructuras que puedan estar dañadas porque están dentro del perímetro del fuego". Unidades de la UME y bomberos "están trabajando en la defensa de infraestructuras que están dentro del perímetro del fuego para garantizar que no llegan las llamas".

Áxel Álvarez

Los vecinos, pendientes del incendio

Un vecino desalojado, Vicente, ha relatado a Efe Televisión que siente mucha tristeza por ver cómo avanzan las llamas por el campo y ha comentado que antiguamente "el campo estaba más limpio (de maleza) y no había fuegos". "Eran mínimos pero hoy en día se prende rápido", se ha lamentado. Otro vecino de Tárbena, Tomás, ha coincidido en que el campo es "un polvorín" por la falta de limpieza, y ha añadido que esa situación acrecenta el peligro, pese a lo cual confía en que el incendio sea controlado porque "los bomberos están trabajando muy rápido y esta mañana no hace viento".

Otra afectada ha resaltado su "disgusto" por el incendio, del que ha dicho que ha llegado a una "casita" de su propiedad en el campo. "He llorado mucho, me da mucha pena lo que está ocurriendo".