Altea acoge una reunión técnica clave sobre el Plan de Emergencia de la presa de Guadalest

Este martes por la mañana, el Centro Juvenil de Altea ha acogido una reunión técnica clave sobre el Plan de Emergencia de la presa de Guadalest como una herramienta esencial para garantizar la seguridad de los municipios de la Marina Baixa ante posibles riesgos hidrológicos.

En el encuentro han participado representantes de la Generalitat Valenciana, la Agència Valenciana de Seguretat i Emergències y la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto a responsables municipales de los municipios afectados: Guadalest, Benimantell, Callosa d’en Sarrià, Polop, La Nucía y Altea, además de técnicos especializados en la elaboración e implantación del plan.

La elección de Altea como sede no ha sido casual. El municipio es el punto donde desemboca el río Algar, por donde discurre el agua procedente del embalse, lo que lo convierte en uno de los enclaves más vulnerables ante una eventual emergencia. En representación del consistorio alteano han participado el alcalde, Diego Zaragozí; el concejal de Medio Ambiente, Jose Orozco; el edil de Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez; el inspector jefe de la Policía Local, Vicente Soler; y el técnico municipal Carlos Úbeda.

Durante la reunión se han abordado aspectos fundamentales como el marco normativo del plan, las características técnicas de la presa, su estructura organizativa y los recursos necesarios para su implantación. Asimismo, se han tratado protocolos de actuación ante posibles situaciones de emergencia, especialmente en lo relativo a evacuaciones, sistemas de aviso y coordinación entre administraciones.

Instante de la jornada sobre el Plan de Emergencias de la presa de Guadalest. / Gabinete Prensa Ayuntamiento Altea

Sistemas de alerta y coordinación institucional

Uno de los puntos destacados ha sido la explicación del sistema de alertas a la población, uno de los ejes fundamentales con la implantación de sistemas de aviso a la ciudadanía mediante sirenas de alta potencia con señales normalizadas. En el conjunto del área afectada, estas infraestructuras están diseñadas para alertar a la población en los primeros momentos de una emergencia, considerados críticos para la autoprotección. En el caso de Altea, ya se han instalado dos torres de altavoces en zonas potencialmente afectadas —la Ciudad Deportiva y la Plaza de Europa, junto a la playa de L’Espigó— que emitirán señales acústicas diferenciadas para indicar tanto el inicio como el final de una situación de emergencia, reforzando así la capacidad de respuesta local en estos casos. Según ha indicado el alcalde, “esta medida estaba prevista desde antes de episodios recientes como la DANA y ahora se ha hecho efectiva”, y ha explicado que los avisos “tendrán una duración de 3 minutos y 10 segundos, divididos en ciclos de sonido con pausas, mientras que la señal de fin de emergencia consistirá en un sonido continuo de 30 segundos”.

La coordinación entre administraciones ha sido otro de los aspectos centrales abordados en la reunión. Tal y como se ha destacado, “todos los municipios situados en el cauce del río Algar deben desarrollar sus propios protocolos municipales alineados con el plan general, garantizando una actuación homogénea y eficaz ante cualquier incidente”.

Recomendaciones y cultura de autoprotección

Durante la jornada también se han recordado las principales recomendaciones dirigidas a la población en caso de emergencia, como alejarse del cauce del río, mantenerse informado a través de canales oficiales, mantener el teléfono móvil cargado, preparar medicación y elementos básicos como linternas o radios, y no circular por zonas inundables. Además, se insiste en no intentar rescates por cuenta propia y contactar con el servicio de emergencias 112 ante cualquier situación de riesgo.

“Estas medidas buscan fomentar una cultura de autoprotección ciudadana, clave para minimizar riesgos en situaciones de emergencia hidráulica, una de las posibles causas de inundación en el territorio según los organismos de protección civil”, ha destacado Diego Zaragozí.

Un trabajo preventivo para evitar riesgos

El alcalde de Altea ha agradecido al final de la jornada la elección del municipio como sede del encuentro y ha subrayado “la importancia de este tipo de iniciativas preventivas”. En palabras del primer edil, “el objetivo es claro: estar preparados para actuar con rapidez y eficacia, aunque el deseo común es no tener que aplicar nunca estas medidas en una situación real. Ojalá nunca tengamos que utilizar muchas de las cosas de las que hemos hablado, porque eso significará que nos encontramos en una situación de emergencia, que nunca es deseable”, ha apostillado.

El alcalde de Altea, Diego Zaragozi, clausura la jornada sobre el Plan de Emergencias de la presa de Guadalest. / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Un plan integral para anticiparse a emergencias

El Plan de Emergencia de la presa de Guadalest (PEP) tiene como objetivo principal definir distintos niveles de riesgo y establecer protocolos claros de actuación coordinados entre administraciones y servicios de protección civil. Entre sus finalidades destacan la organización de recursos humanos y materiales, la activación de sistemas de alerta temprana y la adopción de medidas que permitan a la población actuar con rapidez ante situaciones de peligro.

Este tipo de planes también contempla la realización periódica de simulacros, el mantenimiento de los sistemas de aviso y la verificación de la cobertura acústica para garantizar que las alertas lleguen a toda la población potencialmente afectada. Asimismo, el plan se ajusta a la normativa estatal en materia de seguridad de presas y protección civil, documentando todos los procedimientos necesarios para responder ante incidentes como averías graves o una hipotética rotura de la infraestructura.

Inversión, infraestructuras y planificación a largo plazo

El desarrollo del plan forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que ha destinado recursos específicos a su implantación. Entre las actuaciones previstas se incluyen la creación de salas de emergencia, la instalación de sistemas de comunicación y la mejora de los mecanismos de control y seguimiento de la presa.

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Además, el proyecto contempla importantes inversiones en infraestructuras de alerta, como la instalación de múltiples sirenas para cubrir toda la zona inundable, así como la adecuación de espacios operativos desde los que coordinar la gestión de crisis.