Si tardamos más de la cuenta eligiendo una película o una serie en el catálogo de una plataforma digital como Netflix, seguramente sea porque queremos dar con la mejor opción, sin temor a analizar las diferentes posibilidades. Por el contrario, si somos conformistas y elegimos lo primero que nos encontramos para no darle muchas vueltas al asunto, es posible que nuestra mente no se crea capacitada para decidir bien entre tantas opciones diferentes.

Eso es lo que postula un reciente estudio científico de Estados Unidos. Pero antes de entrar en materia, conviene partir desde el principio y marcar la diferencia entre satisfactores y maximizadores. Seguramente sean términos que no hayamos escuchado nunca, pero son fundamentales y definen buena parte de nuestra personalidad.

Satisfactores o maximizadores, esa es la cuestión

En el ámbito de la psicología, las personas que toman decisiones de un modo ágil y sin dar demasiadas vueltas al asunto, se denominan "satisfactores". Aquellos que, en cambio, dedican mayor tiempo a analizar las diferentes posibilidades para deliberar, son conocidos como los "maximizadores".

Hasta ahora, la ciencia parecía indicar que la actitud satisfactora era la alternativa psicológica más saludable. Incluso se concebía como algo a lo que todos debíamos aspirar, ya que tomar decisiones certeras sin dar excesivos rodeos siempre se ha considerado como algo positivo.

Por otro lado, la vertiente maximizadora se consideraba más perjudicial, ya que invierte el mismo tiempo en elegir una película que en acabar viéndola, y eso podría implicar cierta incapacidad para elegir de manera eficiente entre una gran variedad de opciones.

Un estudio de lo más rompedor

Un reciente estudio científico de la Universidad de Buffalo afirma que ocurre justamente lo contrario de lo que se pensaba: los satisfactores son los que se sienten incapaces de elegir bien, y lo que parece ser una certeza rápida en sus decisiones podría ser, en realidad, un mecanismo de defensa para no tener que pensar demasiado en las opciones que se presentan.

«Podríamos suponer que los maximizadores están teniendo una experiencia negativa a la hora de decidir, obsesionados con la elección perfecta. Pero parece que los que más sufren son los satisfactores, y esa podría ser la razón por la que deciden con rapidez», afirma Thomas Saltsman, investigador de psicología y autor principal del estudio. «En comparación con los maximizadores, los satisfactores muestran respuestas de amenaza cardiovascular, ya que se ven menos capaces de manejarse bien en el momento de la elección».

Distintas respuestas ante decisiones difíciles

Para llegar a estas tesis, los investigadores del estudio se sirvieron de un experimento con 128 participantes elegidos al azar. Antes de comenzar, los psicólogos evaluaron el tipo de personalidad de cada participante, señalando si eran maximizadores o satisfactores.

A la hora de la verdad, los investigadores mostraron a cada participante quince perfiles online de otras personas, además de cierta información biográfica sobre cada una de ellas. El reto consistía en elegir cuál creían que podía ser su “pareja ideal”. Eso sí, con un máximo de tres minutos para analizar los perfiles y la información de las quince personas propuestas.

Mientras los participantes se encontraban en plena toma de decisiones, sus respuestas cardiovasculares estaban siendo monitorizadas por los investigadores del estudio. Los resultados fueron de lo más sorprendentes.

«Descubrimos que los satisfactores presentaban una mayor amenaza ante la toma de decisiones. Nos mostraron una visión novedosa de la satisfacción, con una naturaleza más bien defensiva, incómoda y reaccionaria, en lugar de fácil, conveniente y despreocupada, como se creía anteriormente«, dice Saltsman.

Actitudes cotidianas que dicen mucho de nosotros

El estudio remarca que si los satisfactores no les dan muchas vueltas a sus decisiones no es porque sean más despreocupados o porque tengan las cosas más claras que los maximizadores. Lo hacen porque se sienten incapaces de elegir entre tantas opciones diferentes y recurren a la decisión rápida por miedo a no saber profundizar bien en el análisis de la disyuntiva.

Estas conclusiones suponen un verdadero cambio de paradigma en este ámbito científico, y podrían ser aún más relevantes de lo que parecen. Según Mark Seery, profesor asociado de psicología en la Universidad de Buffalo y coautor del artículo, “lo que se ha demostrado en este estudio no solo tiene que ver con la toma de decisiones cotidianas, sino también con el comportamiento de las personas a la hora de abordar decisiones importantes en sus vidas”.