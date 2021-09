Llegó el día. Esta noche se estrena la sexta edición de Masterchef Celebrity con 16 nuevos participantes que lucharán por demostrar sus conocimientos culinarios. Los jueces siguen siendo los mismos. Así las cosas, el programa va a contar con dos "Samanthas", una en cada bando. Por el lado de los jueces Samantha Vallejo-Nágera. En el de los concursantes la influencer Samantha Hudson. Ambas ya protagonizaron en el pasado una divertida anécdota.

La que se define como "travesti de guardia las 24 horas" acudió una fiesta y se olvidó una peluca. Cuando se dio cuenta del descuido, pidió a las organizadoras que se la mandaran a su casa y fue entonces cuando se produjo un jocoso error que dejaría sin palabras a la chef.

"Me acabo de acordar de una anécdota buenísima. Yo tengo unas amigas que tienen un agencia de moda y un día estuve en su casa y llevaba una peluca, como de costumbre, y al irme se me olvidó", comienza relatando Samantha Hudson en los stories de su cuenta de Instagram. "Yo al día siguiente les hablé por si me la podían mandar y me dijeron que me la enviaban desde la agencia sin problemas", añade.

QUE ME ESTOY MEANDO VOLVIENDO A VER ESTOHHDGGFSD QUE SE JODA TATA💋 pic.twitter.com/uVTeKKwJAw — adri (@xdridiaz) 1 de febrero de 2021

Fue entonces cuando se produjo el terrible error. Y es que, tal y como relata la joven entre carcajadas, en vez de enviársela a Samantha Hudson, se la mandaron a Samantha de 'Masterchef': "Se ve que como ellas trabajan en una empresa de moda, tenían que enviarle un paquete con un vestido y con tan mala suerte que se confundieron".

La anécdota no queda ahí dado que junto con la peluca dejaron una nota con un mensaje muy peculiar: "Para una mujer de la peluca a los pies". "La pobre se quedaría flipando porque estaba esperando un vestido y le llegó una peluca súper sucia", concluye la joven.