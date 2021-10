Olvídate de dietas milagro y cómete sin remordimientos de conciencia ese donut que te lo está pidiendo a gritos. No temas por tu figura, que una firma de moda ha encontrado la manera de que cualquiera, tenga la talla que tenga, luzca una cintura de avispa. Lo ha logrado con un vestido largo que recurre a una ilusión óptica y que está causando sensación.

Fashion Nova, compañía con sede en Los Ángeles y que vende ya en todo el mundo, es la responsable de esta prenda capaz de engañar a la vista mediante un patrón de líneas verticales en negro, blanco y marrón. Un lazo frontal cosido a ambos lados y ajustable es el responsable de que se cree una forma de reloj de arena que resta visualmente centímetros a la cintura.

Estaba claro que "Mind of My Own", que así se llama la creación, no tardaría en convertirse en viral. Una tiktoker, @xojemian, ha sido una de las encargadas de su viralización al publicar un vídeo luciendo el efecto del llamativo atuendo:

"Parece que mis órganos estaban unidos", ironiza en la sección de comentarios de su vídeo, que acumula casi 3 millones de visitas y más de 310.000 "me gusta".

El vestido, cuyo precio original era de unos 34,95 euros, se agotó al haberse corrido la voz sobre su existencia en las redes sociales. Ahora vuelve a estar a la venta e incluso puede comprarse en España y más barato: 24,95 euros.

La influencer Nana Castro, modelo curvy, quiso probar si era cierto el efecto publicitado y quedó satisfecha:

Otra TikToker, Lynette, fue la primera en destacar la cualidad de este vestido el pasado mes de julio: "Quiero mostrarles a todos cómo este vestido les arrebata la cintura":

El éxito que está teniendo (otras marcas como Shein han hecho su propia versión del modelo) se ejemplifica gráficamente con este otro vídeo de TikTok: