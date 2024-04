Tres de los cuatro hospitales de Quirónsalud integrados en el Sermas se consolidan como referencia regional en cirugía robótica

Tres de los cuatro hospitales de Quirónsalud integrados en la red hospitalaria pública madrileña (Sermas), los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz (Madrid), Rey Juan Carlos (Móstoles) y General de Villalba (Collado Villalba), acumulan más de 3.700 cirugías robóticas realizadas con éxito con sus correspondientes sistemas Xi Da Vinci, la última y más evolucionada plataforma para realizar cirugía robótica mínimamente invasiva, lo que confirma a estos tres centros como referentes regionales en este ámbito.

Incorporados a lo largo de los últimos 12 años, los tres centros cuentan con Programa de Cirugía Robótica al disponer entre su dotación tecnológica de vanguardia de este modelo del robot quirúrgico que añade ventajas a los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva, antes, durante y después de la intervención, como mayor precisión y seguridad, incisiones más pequeñas, menor sangrado y necesidad de transfusiones, menos dolor postoperatorio, reducción del riesgo de infección postquirúrgica, y disminución del tiempo de hospitalización y de recuperación.

Concretamente, el Rey Juan Carlos, hospital de los tres que más trayectoria acumula en este tipo de técnica, ya que instaló el Da Vinci pocos meses después de su inauguración, en 2013, supera ya las 2.430 cirugías robóticas realizadas; mientras que la Fundación Jiménez Díaz ha realizado unas 1.170 desde que en 2019 puso en marcha su Programa de Cirugía Robótica; y el General de Villalba, último instalar el Da Vinci en su bloque quirúrgico, hace ahora un año, suma unas 120 intervenciones robóticas.

Asimismo, por especialidades que utilizan esta técnica quirúrgica entre los tres hospitales, la Urología es la que, en conjunto, más cirugías robóticas ha realizado, con un total de 1.757, seguida de Cirugía General y Digestiva, que ha llevado a cabo 1.010 intervenciones con el Da Vinci. Por su parte, Ginecología supera las 500 cirugías con el robot entre los tres centros, mientras que Cirugía Torácica ronda las 300 intervenciones y Otorrinolaringología ha utilizado la plataforma quirúrgica para operar a 145 pacientes.

La experiencia y evolución del Programa de Cirugía Robótica en los tres hospitales ha sido diferente en cada caso, pero en todos está plenamente consolidado, habiéndose incrementado tanto el número de intervenciones realizadas como de indicaciones aprobadas para su uso; cifras que, en ambos casos, continuarán su tendencia creciente.

Hospital Rey Juan Carlos

Desde la instalación de su primer Da Vinci -que en 2018 sustituyó por el sistema Xi-, el hospital mostoleño ha registrado un crecimiento sostenido del número anual de cirugías robóticas realizadas, pasando de entre 65 y 100 los tres primeros años hasta superar las 450 en 2023 -y sumar ya 124 tan solo en los dos primeros meses de 2024- entre las citadas cinco especialidades que utilizan esta técnica quirúrgica, siendo las prostatectomías robóticas, las histerectomías y las colposacropexias los procedimientos realizados con mayor frecuencia.

Además, a lo largo de ese periodo la duración quirúrgica media por intervención disminuyó progresivamente, de 275 minutos en 2013 a 184 en 2022, lo que confirma la consolidación de la experiencia de los profesionales a cargo de estas operaciones.

Más de una década de trayectoria resumida en el artículo “Performance of a multidisciplinary robotic surgery program at a university hospital (2012-2022)” (“Puesta en marcha de un programa multidisciplinar de cirugía robótica en un hospital universitario (2012-2022)”), que el hospital publicó el año pasado en la revista especializada Journal of Robotic Surgery, demostrando el potencial de un programa de cirugía robótica bien gestionado como alternativa viable a los enfoques quirúrgicos convencionales, y que la coordinación efectiva y la buena utilización de los recursos contribuyen a su eficiencia.

Hospital Fundación Jiménez Díaz

Por su parte, la Fundación Jiménez Díaz puso en marcha su Programa de Cirugía Robótica en 2019 con las especialidades de Urología, Cirugía Torácica y Cirugía General y Digestiva, que realizaron 56 intervenciones con el Da Vinci -sobre todo de cáncer de próstata, carcinoma renal y vesical, prolapsos pélvicos, patología renal, tumores de mediastino, timectomías, resecciones pulmonares, cirugías bariátricas y patologías benignas y oncológicas gástricas y esofágicas-.

Desde entonces, e incorporando en 2022 la Otorrinolaringología al elenco de especialidades usuarias de esta técnica, las intervenciones robóticas del hospital madrileño se han incrementado progresivamente y a un importante ritmo hasta sobrepasar las 450 el pasado año y registrar 112 entre enero y febrero de 2024.

Hospital General de Villalba

Finalmente, el Hospital Universitario General de Villalba ha sido el último de los tres centros en instalar la plataforma robótica en su bloque quirúrgico, y celebra este mes el primer aniversario de su Programa de Cirugía Robótica con 118 intervenciones realizadas con el Da Vinci Xi. En su caso, la actividad comenzó con el abordaje de patologías hepatobiliares, coloproctológicas y esofagogástricas, a cargo del Servicio de Cirugía General y Digestiva, junto a intervenciones torácicas y ginecológicas, a las que apenas dos meses después se sumó la Urología.

En este primer año de cirugía robótica en el centro villalbino la progresión del programa ha sido igualmente muy positiva, registrándose 89 intervenciones en el ejercicio 2023 y 29 -un tercio del balance del año pasado- tan solo entre enero y febrero de 2024.

La apuesta de estos tres hospitales por la cirugía robótica augura evoluciones cada vez más positivas, tanto en número de intervenciones realizadas cada año, como de especialidades usuarias de la técnica, profesionales formados específicamente y especializados en su aplicación, e indicaciones autorizadas para beneficiarse de sus ventajas.