Barceló exige al Gobierno más vacunas para compensar la inmunización de personas de otras comunidades

La Conselleria de Sanidad está vacunando a personas procedentes de otras comunidades autónomas que tienen una segunda residencia en la Comunidad Valenciana, por lo que pedirá al gobierno central que le devuelva esas dosis empleadas en población desplazada. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado este martes que en los meses de verano «van a venir muchos desplazados a la Comunidad Valenciana», por lo que ha señalado que va a plantear esta postura en el Consejo Interterritorial, el organismo que agrupa a las autonomías y al Ministerio de Sanidad. «Todas las autonomías debemos actuar con el mismo criterio en la vacunación de los turistas», ha remarcado la consellera Barceló.

Actualmente, la distribución de las vacunas frente al coronavirus la hace el Ministerio de Sanidad en función del peso poblacional de cada comunidad autónoma. A la Comunidad Valenciana le corresponden un 10% de todas las dosis que llegan a España. El problema de nuestra autonomía es que en los meses de verano la población crece notablemente con las personas que tienen una segunda residencia. Buena parte de esta población que vendrá a partir de estas semanas, aún está pendiente de recibir alguna de las dosis de la vacuna, ya que sólo las personas mayores de 80 años tienen la pauta completa.

La responsable de planificación de la vacunación en la Comunidad Valenciana, Lola Salas, ha señalado este martes que en la Comunidad Valenciana se ha vacunado ya a «algunos miles de desplazados» procedentes de otras comunidades autónomas y también del extranjero. Una cifra que este periódico ha solicitado y que la conselleria no ha querido concretar, como tampoco ha facilitado las comunidades de las que proceden los vacunados con segunda residencia en la provincia.

A estas personas, según Salas, se les pide como requisito llevar un mes residiendo en la Comunidad Valenciana y se les vacuna al final de cada grupo de edad que le corresponde. En lo que respecta a los ciudadanos europeos, Salas señala que la vacunación de estas personas se enmarca en los convenios de reciprocidad con la Unión Europea.

Por otro lado, personas que estaban citadas en las próximas semanas para recibir la segunda dosis de AstraZeneca están recibiendo mensajes de la Conselleria de Sanidad anulándoles esta cita sin decirles cuándo volverán a ser llamados. La explicación, según Sanidad, es que estas personas habían sido citadas en el mismo lugar donde recibieron la primera dosis, en el caso del departamento del Hospital General de Alicante en el hospital de campaña, y ahora tienen que ser recitadas en los «vacunódromos», donde se concentra la actividad de vacunación. Según Sanidad, a las personas mayores de 63 años se les volverá a citar en breve, pero respetando la pauta de 12 semanas entre dosis que fijó el Ministerio de Sanidad.

Este martes Barceló también se refirió a los valencianos que se van de vacaciones a otras comunidades y son llamados a vacunarse en la Comunidad. «Estamos en estos momentos trabajando la comisión técnica, estudiando esa situación, para ver cómo podemos articular un mecanismo para las personas que vayan a estar fuera pues podamos vacunarlas antes o después con el fin de que no entorpezcamos o alteremos su plan de vacaciones». La consellera también explicó que está «en estudio» un planteamiento para comenzar a vacunar a menores cuyas edades estén entre los 12 y los 17 años y que hasta el momento no han podido acudir a escuela como el resto de sus compañeros por ser pacientes de riesgo ante la covid-19. El estudio todavía no ha concluido y, según Barceló, enmarca a «jóvenes que reúnan una serie de criterios» y patologías. «Me gustaría aclarar que no es una vacunación de todos los menores», ha puntualizado Barceló. En estos momentos las vacunas frente al coronavirus sólo están aprobadas para mayores de 16 años.

Brote

Por último, un brote de coronavirus afecta a 11 jóvenes y tres monitores de la residencia socioeducatica «Els Reiets», un centro de cumplimiento de medidas judiciales en Alicante que atiende a 50 jóvenes y cuenta con una plantilla a más de 135 trabajadores. Según información de CC OO, las autoridades sanitarias están realizando un cribado masivo tanto a jóvenes como a profesionales. La residencia, según el sindicato, se encuentra confinada, con suspensión cautelar de visitas y de cualquier tipo de salidas, salvo causa de fuerza mayor.