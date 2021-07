El TSJ avala el toque de queda en 18 municipios durante tres semanas

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ refrendó las medidas propuestas por la Conselleria de Sanidad al considerarlas «equilibradas» y que «cumplen el juicio constitucional de proporcionalidad», según el auto hecho público este jueves. Previamente, la Fiscalía había hecho otro informe favorable a las restricciones propuestas por el Consell.

El toque de queda afecta a 2,6 millones de personas, la mitad de la Comunidad.

Las localidades de la provincia en las que se limita la movilidad nocturna son l’Alfàs del Pi, Alicante, Banyeres de Mariola, Benidorm, Callosa d’En Sarrià, Callosa de Segura, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, La Nucia, Muro de Alcoy, Ondara, Pego, Santa Pola, Sax, Teulada y La Vila Joiosa y que se suman a San Vicente del Raspeig, la única donde estaba vigente el toque de queda hasta ahora. En total, en la Comunidad Valenciana se pide el toque de queda en 77 localidades, lo que afecta a 2,6 millones de personas, la mitad de la población de este territorio.

La resolución del TSJ examina la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 14 de julio que declaraba inconstitucional el confinamiento general decretado por el Gobierno central durante el primer estado de alarma. A diferencia de aquella situación, la Sala entiende que el «toque de queda» no suspende el derecho a la libre circulación sino que lo limita, pues «únicamente compromete cinco horas diarias en franja nocturna (desde la 1,00 a las 6,00 horas)» y «durante las restantes 19 horas del día cualquier persona tiene intacta su libertad de circulación por cualquier sitio». Además, «ni siquiera queda tampoco concernido en ese periodo nocturno de 5 horas la totalidad del ámbito espacial de la Comunidad, ya que la medida afecta tan solo a los municipios más castigados por el virus» en lugar de a todo el territorio, precisa. Los magistrados consideran que «son medidas necesarias e idóneas para interrumpir la propagación del virus, pues atañen al marco de las relaciones sociales y el ocio nocturno no reglado», que son las principales causas de contagios.

Comparativa con el fallo del TC

El auto sostiene que no existen otras medidas «más moderadas para la consecución del propósito con igual eficacia». De hecho, la Sala alude nuevamente a la sentencia del Constitucional, según la cual ha de enjuiciarse si la medida resulta necesaria «por no existir otra menos incisiva en el derecho fundamental y de eficacia pareja». «La experiencia práctica que ahora tenemos y se pone de manifiesto en las justificaciones de referencia es que medidas más laxas que las que aquí se trata no han funcionado correctamente», apuntan los magistrados, por lo que concluyen que el toque de queda es una de las medidas más eficaces para impedir el botellón.

Contagios

Mientras, los contagios no dan tregua a los servicios sanitarios. Ayer se registraron 918 casos en la provincia, lo que supone 129 más que el día anterior. Aunque la presión hospitalaria también va en aumento, la situación todavía está lejos de la vivida durante la tercera ola. Según los datos de Sanidad, en los centros sanitarios de Alicante hay en estos momentos 93 personas ingresadas con covid, de las cuales 12 permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Alicante lleva diez días sin registrar defunciones.

Xàbia

Por otro lado, el Ayuntamiento de Xàbia ha reclamado estar incluido entre los municipios con toque de queda. El alcalde de la localidad, José Chulbi, ha alertado del riesgo a que acudan al municipio personas de pueblos limítrofes huyendo del toque de queda a seguir la fiesta. En Xàbia, la Policía Local disolvió hasta 135 fiestas en viviendas la semana pasada, informa

La sala no ve que las medidas afecten al derecho de reunión

El TSJ no considera que la limitación a un máximo de diez personas de las reuniones sociales y familiares en espacios públicos y privados afecten al derecho de reunión. Creen que hay una limitación de este derecho fundamental pero no que éste haya quedado suspendido y recuerda que hay excepciones establecidas. En este punto hay el voto particular de un magistrado que discrepa de sus compañeros al entender que esta limitación debería estar vigente en los municipios afectados por el toque de queda y no en la totalidad de la Comunidad Valenciana.