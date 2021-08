Sanidad alcanzará en tres semanas el 70% de inmunidad gracias a la remesa extra de vacunas

Tras un mes de julio en el que el número de dosis administradas se redujo respecto a junio, agosto parece que será clave para vacunar al grueso de la población, especialmente a los jóvenes, que es el grupo de población en el que más se están concentrando los contagios en estos momentos en plena quinta ola de la pandemia. Además, la Comunidad se ha quedado rezagada en la inmunización del segmento de la población entre 30 y 39 años, con un 15% de personas que han recibido la pauta completa, muy lejos del 38,5% que de media se registra a nivel nacional. Una situación que puede dar un giro a partir de la semana que viene cuando empiecen a llegar las dosis extra de vacunas.

Primera remesa

El Consejo de Ministros ya ha aprobado la adquisición de estos 3,4 millones de dosis extra, de las que 340.000 corresponden a la Comunidad Valenciana. La primera partida de 1,1 millones de inyectables, 110.000 para la nuestra autonomía, llegará ya a finales de esta semana para poder ser administradas en la siguiente. Vacunas que se suman a las 244.000 del laboratorio Moderna que el Gobierno se ha comprometido a enviar a la Comunidad para compensar la vacunación de las personas de otras comunidades autónomas.

Vacunas extra que van a permitir adelantar unas semanas el umbral del 70% de vacunados, aunque Puig no quiso, a preguntas de los periodistas, entrar a valorar si este porcentaje es suficiente para hacer frente a la cepa Delta, mucho más transmisible que las anteriores. Los expertos estiman que ante esta variante, que ya coloniza casi el cien por cien de la Comunidad Valenciana y con igual poder de transmisión que la varicela, es necesaria una cobertura de vacunación por lo menos del 85% para que no haya circulación del virus.

«En agosto se llegará al 70% y a partir de ahí se empezará con la vacunación de menores y esperamos que para el inicio del curso todos los escolares puedan estar vacunados», ha señalado Puig. El presidente del Consell ha reiterado que el objetivo es que el 9 de octubre la Comunidad Valenciana «sea inmune».

Preguntado por si en la Comunidad Valenciana se va a optar como en Andalucía por exigir el carné de vacunación o un test para acceder a locales de ocio, Puig ha vuelto a insistir en que de momento no se va a aplicar esta medida hasta que todo el mundo haya tenido la oportunidad de vacunarse. No obstante, cree que es una opción «interesante para estudiar cuando todas las personas tengan la opción de vacunarse» como una manera de incentivar «a que todos se vacunen y ayudar al sector del ocio y los espectáculos». Mientras tanto, ha añadido, «es algo discriminatorio porque aún no se ha llegado a poder ofertar a todas las personas la oportunidad de vacunarse».

Restricciones

Sobre un posible alivio de las restricciones de cara a este mes de agosto, el presidente ha insistido en que «aún en un momento de máxima alerta y prudencia». Sostiene Puig que en estos momentos en la Comunidad Valenciana hay mucha más población por las vacaciones de verano, «llegándose a duplicar y triplicar» en algunas zonas. Un aumento de población «que genera mucha movilidad que generan muchos contagios». El mensaje que lanza Puig «es que la pandemia no ha pasado, está entre nosotros, hay muchas personas jóvenes que se contagian porque no tienen la pauta completa y también afecta a personas que tienen la pauta completa aunque en menor gravedad».

La Comunidad Valenciana mantiene las restricciones hasta el próximo 16 de julio debido al avance de la quinta ola del coronavirus. Entre ellas, el toque de queda en 17 municipios de la provincia de Alicante entre la 1 y las 6 de la mañana: Alfàs del Pi, Alicante, Banyeres de Mariola, Benidorm, Callosa dEn Sarrià, Callosa de Segura, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, La Nucía, Muro de Alcoy, Ondara, Pego, Santa Pola, Sax, Teulada y Vila Joiosa.

Sanidad coordina una plataforma para estudiar la efectividad de las vacunas

El Área de Investigación en Vacunas (AIV) de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) coordina el denominado Covidrive, un proyecto internacional que estimará la efectividad de las vacunas frente al covid-19 en Europa y que arranca este mes. «Covidrive aportará información imprescindible a la hora de diseñar los programas de vacunación para el covid en Europa y permitirá a las empresas farmacéuticas proporcionar los datos de efectividad vacunal requeridos por las agencias regulatorias», explica Antonio Carmona, investigador del AIV y coordinador científico del proyecto.