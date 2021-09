Santiago Nohales, socorrista: «Estoy mentalizado de la precariedad, ahora solo quiero seguir trabajando»

«Uf, es verdad, dentro de once días ya no tendré trabajo. Ya ni siquiera se dice en meses, sino en días», reflexiona el joven castellonense Santi Nohales, de 27 años y que cursó Estudios Ingleses. «Pero ya no quiero trabajar de lo mío», cuenta. Este último verano ha sido socorrista en El Grau de Castelló y el contrato se le acaba a fin de mes. «Luego buscaré prácticamente cualquier cosa. Estoy ya mentalizado de la precariedad crónica, ahora solo quiero seguir trabajando aunque sea en empleos diversos», dice Santi. Ha ahorrado un poco, «porque puede ser que el próximo trabajo llegue solo dentro de unos meses». Por lo pronto, volverá a casa con su madre y su hermano, después de compartir piso estos meses con tres desconocidos.

El joven Santi Nohales afronta sus últimos días como socorrista antes de quedar en el paro

Él se ve como uno de esos valencianos que, considera, «trabaja en el sector turístico porque la economía se basa en el turismo». «El mercado es el que es, no se abren las oportunidades por lo que uno estudia sino por el sector por el que se apuesta desde las autoridades», asevera. «Veo esto también entre mis amistades. El que quiere asegurar estabilidad se mete en oposiciones que pueden llevar años para quizá no asegurar un trabajo».

Santi alberga, eso sí, una esperanza de ahorrar en un trabajo «con algo de mejores condiciones» para poder «tener una planificación de vida, por lo menos, a tres años». Su sueño es ser guía de montaña, su principal afición. Si no, aunque le encanta Castellón, deja la puerta abierta a «emigrar a algún lugar de España o a otro país». «Lo aceptaría para no estar muy precario», reconoce.