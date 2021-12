La Generalitat quiere ampliar la exigencia del pasaporte covid a más actividades y servicios

Después de diez días de implantación del certificado covid para entrar a locales de ocio y hostelería, el Consell quiere extender su uso a otros ámbitos en la Comunidad Valenciana. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Generalitat, Ximo Puig durante una conferencia coloquio València, en la que ha destacado que la extensión del uso del certificado de vacunación será abordada en la próxima Mesa Interdepartamental, que reúne a todas las consellerias con gestión en esta pandemia. La decisión se podría tomar a mediados de la semana próxima, según han destacado fuentes de la Generalitat Valenciana.

Mientras, la sexta ola sigue sin dar tregua, tanto en número de contagios diarios como de ingresos en planta y en las Unidades de Cuidados Intensivos. En los hospitales de la provincia hay ingresadas ya 229 personas, de ellas 43 en estado crítico. Este elevado número de ingresos empieza a poner contra las cuerdas, de nuevo, a los hospitales de la provincia. Si hace un par de semanas el Hospital Marina Baixa se vio obligado a cancelar las operaciones no urgentes, ahora es el Hospital General de Alicante el que ha tenido que suspender, desde hoy, operaciones de tarde no urgentes y que requieren de ingreso hospitalario. Desde el centro sanitario explican que en este momento se mantienen las intervenciones en pacientes que no precisan ingreso hospitalario. La suspensión de operaciones afecta a especialidades como Oftalmología, Traumatología, Dermatología, Cirugía Plástica, Ginecología y Urología. Desde el centro precisan que se mantiene la actividad en toda la Cirugía y Traumatología Infantil.

En este centro hay en estos momentos 20 personas ingresadas en planta y 8 en Cuidados Intensivos y la suspensión de operaciones de tarde obedece, según precisan desde el centro, a la necesidad de contar con camas de ingreso en planta.

En el Hospital de Sant Joan, el aumento de pacientes críticos está obligando al centro a reprogramar las operaciones de tarde de manera que se prioricen los casos que no necesitan de ingreso hospitalario. Además, en las últimas horas el hospital ha tenido que derivar a un paciente de la UCI a Dénia por falta de camas, según precisan fuentes del centro.

Pese a este aumento de la incidencia, la Generalitat descarta que se vayan a tomar nuevas medidas restrictivas de cara a las próximas fiestas navideñas y siguen fiando el control de la sexta ola a la corresponsabilidad de las personas y a la extensión del uso del pasaporte covid en otros ámbitos distintos de la hostelería.

Aunque Puig no ha precisado cuáles serán, expertos como José Miguel Sempere, catedrático de Inmunología de la UA y presidente de la Sociedad Valenciana de Inmunología, cree que este documento debería ser obligatorio en otros espacios donde se produce aglomeración de personas y que son difíciles de ventilar, como es el caso de cines, teatros o gimnasios. Sempere recuerda que las mascarillas en interiores no son infalibles y que en estos espacios, igual que en el transporte público, siempre se debería hacer uso de las mascarillas FPP2.

También aboga el epidemiólogo José María López Lozano por extender la obligación de este documento a más espacios cerrados que concentren un elevado número de personas. «La idea es que una persona no vacunada no pueda transmitir el virus a otros y también ponérselo más difícil a las personas que están sin inmunizar».