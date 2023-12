La diputada de Vox María de los Ángeles Criado Gonzálbez ha protagonizado un sonrojante episodio hoy en las Cortes Valencianas debido a su desconocimiento del valenciano.

La diputada por Valencia de la formación de ultraderecha, en un momento de su intervención, ha afeado a Compromís que en una petición "pretendan que se indiquen los nombres de profesionales de Psicología Clínica y Terapia Ocupacional incorporados a los equipos de Atención Primaria (lo repite). Y nos preguntamos: ¿por qué quieren que quieren ustedes los nombres? ¿Qué pretenden con esa identificación? ¿Pretenden controlar si están estos profesionales próximos ideológicamente o no a ustedes? Explíquenoslo, porque hay una Ley de Protección de Datos".

El ridícul espantós de la diputada de V0X per no conèixer la llengua del País on viu.

Nombre> Número

Nom> Nombre

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/oMokRmzk15 — NELO BENAVENT (@NacionalistesPV) 14 de diciembre de 2023

La réplica ha corrido a cargo del diputado de Compromís Carlos Esteve Aparicio, quien de primeras ha recomendado a Criado y su grupo parlamentario que se replanteen sus criterios sobre las enmiendas que tienen que ver con el fortalecimiento de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, para acto seguido pasar a explicar por qué: "nombre en valencià es 'número' en castellà. Cuando yo le pido que entren cinco personas no le estoy diciendo que sean esas cinco; le estoy diciendo que sean cinco personas; y cuando le hablo de cien personas que tienen el título de Psicologia Clínica, son cien personas, sean hombres, mujeres... Pero no le digo quién. Yo, sinceramente, si usted no quiere aprender valenciano, perfecto. Hay traductores en Google incluso que le facilitarían a usted la faena y a sus compañeros de viaje (en alusión al grupo parlamentario popular) el no pasar vergüenza, VERGÜENZA, de pactar con semejante barbaridad".

Criado, mientras tanto, asistió al escarnio entre risotadas, y movimiento nervioso de folios y boli.