Seis años de conciertos y siete ediciones con más de 50 artistas de los cinco continentes describen de forma cuantitativa Atiende Alicante, un ciclo de música para público exigente que disfruta de la música sin barreras, lejos de sonidos convencionales o comerciales.

A pesar de la incertidumbre creada por la nueva realidad de la pandemia, la promotora alicantina Un Fulgor de Moda Antónima no ha dejado morir Atiende Alicante y vuelve a programar una octava edición de música singular con tres conciertos entre los meses de octubre y noviembre.

El ciclo cambia de ubicación y abandona el Teatre Arniches por la dificultad de esta sala para reprogramar la actividad suspendida desde marzo. En su lugar, Las Cigarreras acogerá las actuaciones que, en función de la respuesta del público, se desarrollarán en la Caja Negra (hasta 100 personas) o al aire libre (hasta 400 personas) con todas las medidas de seguridad necesarias.

Atiende Alicante arranca el 17 de octubre con la máxima figura del hip hop femenino en Sudáfrica, Yugen Blakrok, quien saltó a la fama tras su colaboración con Vince Staples y Kendrick Lamar en el tema Opps para la banda sonora de la película Black Panther sobre el superhéroe de Marvel.

La rapera editó su primer álbum en 2013, Return of the Astro-Goth, y con una puesta en escena enérgica y vibrante, junto a su dj y productor, Kanif the JhatMaster, forma uno de los dúos más sólidos y populares del hip hop sudafricano. En 2019 publicó su segundo trabajo, Anima Mysterium, que incluye la colaboración de Kool Keith, y en el que se entrecruzan los ritmos africanos, el rap y la electrónica más puntera.

La siguiente cita será el 14 de noviembre con el etnomusicólogo guipuzcoano Iban Urizar en su proyecto en solitario bajo el nombre de Amorante. Este multi-instrumentista vasco, miembro de otras formaciones como Café Teatro, se presenta despojado de prejuicios y funde la tradición musical y el folclore con sonidos experimentales como ya hicieran artistas como Niño de Elche, Lorena Álvarez, los Hermanos Cubero o Pablo und Destruktion.

Su propuesta de cinco canciones destila diversos géneros que descolocan al oyente pero lo sitúan en territorios conocidos y en ellas incluye loops con resonancias orientales o flamencas o recurre al auto-tune para musicar poemas en euskera.

El ciclo se cierra el 27 de noviembre con el pop-rock «sentimental» de los veteranos Nueva Vulcano, que acaban de lanzar su nuevo trabajo, Ensayo, con canciones tan rotundas, hilarantes y tiernas como Las rotondas, El algoritmo erró o Ensayo sobre la Decepción. Artur Estrada, Albert Guàrdia y Wences Aparicio forman esta banda con sede en Barcelona que pondrá fin a Atiende Alicante, cuyas entradas ya están a la venta. El concierto de Amorante tiene un precio de 10 a 15 euros y Nueva Vulcano y Yugen Blakrok, de 15 a 18 euros.Damien Jurado

La organización aclara que Amorante sustituye el concierto previsto inicialmente del cantautor estadounidense Damien Jurado, que tiene pendiente su actuación en Alicante desde 2017. En esta ocasión, las restricciones por el Covid-19 vuelven a retrasar su cita con Atiende Alicante a 2021.