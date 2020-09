Cinco años lleva la galería alicantina Aural participando en Abierto València, la iniciativa con la que las galerías de arte valencianas inician la temporada y presentan sus propuestas de arte contemporáneo al público. Este año, sin embargo, Aural lo hace desde un lugar privilegiado, el Centre del Carme, en colaboración con el Consorcio de Museos, con una exposición del Premio Nacional de Fotografía 1995 Javier Vallhonrat, La sombra incisa (sondeo interrumpido de una divisoria móvil) 2016-2018.

Aural encara el proyecto de Vallhonrat a tres bandas entre su nueva galería abierta en Madrid, con los archivos del artista; la de Alicante, que incluirá las fotografías de la serie a partir del 3 de octubre; y Abierto València, donde mostrará un vídeo y una imagen fruto de los más de diez años de trabajo y convivencia con el glaciar de la Madaleta en los Pirineos.

De las 17 galerías que participan en la octava edición de Abierto València –que abre sus puertas hoy hasta el 2 de octubre y que organiza la asociación de galerías Lavac–, Aural y Espai de Castellón son las únicas instaladas en espacios cedidos, mientras Isabel Bilbao lo hace desde su sala en Xàbia con la muestra de Pep Aparisi Bai Wen, que consta de 52 fotografías que evocan momentos felices y recuerdos de sus paseos.

«Abierto València nos permite formar parte de un evento común, donde confluyen todos los agentes y público de la ciudad, que nos favorece en visibilidad», explica la propietaria de Aural, Begoña M. Deltell, que añade que «este año más que nunca es una cita de apertura en la que se pone toda la carne en el asador».

«En Madrid la acogida fue brutal a principios de septiembre y aquí, después de tantos meses de encierro, también habrá entusiasmo entre críticos, coleccionistas y público», destaca Deltell, quien este año solicitó el apoyo del Consorcio de Museos y el cambio ha sido notable: «El apoyo institucional a la convocatoria es necesario, sobre todo para las galerías que venimos de fuera de València, y lo de este año da pie a que se pueda mantener en el futuro».

La galerista Isabel Bilbao, que no se planteaba viajar a València porque su exposición coincide con el Festival Ojos Rojos, ha participado de forma intermitente en ediciones anteriores de la iniciativa de Lavac, «porque es bueno que todos los galeristas estemos a una, pero siempre lo he hecho desde Xàbia». No obstante, cree que el camino abierto por Aural en el Centre del Carme es «una buena idea a tener en cuenta en el futuro».

El año 2020 de Feijóo

Por su parte, el fotógrafo alicantino Alberto Feijóo acude por segunda vez a esta cita tras su paso en 2006 y lo hace en la galería Punto, la más antigua de València, con su propuesta 2020, gestada durante el confinamiento.

«Este es un año de cambios y un año muy atípico por las circunstancias y esos conceptos los he trasladado a la exposición, que he convertido en un híbrido entre mi estudio de trabajo y un lugar de descanso», explica el fotógrafo, que asegura haberse «vaciado» con este proyecto, que es «una recopilación de mi práctica de trabajo, una acumulación de material, de historias, de vivencias después de estar en un mismo espacio más meses de lo previsto».

Afincado en Londres, Feijóo refleja en 2020 dos obsesiones: el espacio –«crear una zona de refugio», indica–, y la música –en concreto la banda The Cure y su líder, Robert Smith, «una inspiración para mí», apunta–, con cuyas imágenes juega en sus collages.