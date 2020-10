Carles Magraner dirige hoy por primera vez la orquesta ADDA Simfònica con el programa L'Europa Barroca, Música para los reales fuegos de artificio, en el que se interpretarán obras de Jean-Philippe Rameau, Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel en el Auditorio de la Diputación de Alicante, a las 20 horas, con el solista Robert Cases (tiorba).

Magraner, director de Capella de Ministrers y músico de referencia internacional en la música antigua, ofrecerá Les Indes galantes RCT 44 de Rameau, Orchestral Suite (Overture) in D major BWV 1068 de Bach y finalizará con Music for the Royal Fireworks HWV 3518 de Hä̈ndel.