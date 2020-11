Iniciarse en el grabado con Durero escuchando Las cuatro estaciones de Vivaldi, o en la serigrafía con las obras de la activista religiosa Corita Kent mientras suena Electricity de OMD, o en los fanzines con el punk de los Dead Kennedys son algunas de las actividades incluidas en el proyecto #PlayInk (Jugar con tinta) de DaGuten-Escuela Gráfica de Barrio, que se desarrollará a través de 15 talleres que empiezan hoy en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y finalizarán en junio de 2021.

La propuesta, seleccionada en la convocatoria Cercles 2020 del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, está dirigida a jóvenes de 14 a 18 años a quienes invitan a experimentar con la música y las artes gráficas, todo ello hilado por creaciones sostenibles como medios para transmitir enseñanzas contra el cambio climático.

El programa es gratuito con compromiso de asistencia, por lo que cualquiera en dicha franja de edad puede apuntarse en el correo dagutenalc@gmail.com. Los talleres, que se realizan los sábados de 11.30 a 13.30 horas con hasta seis personas, se distribuyen por temáticas y se dividen en dos sesiones cada uno.

El proyecto comienza hoy con una charla de presentación, pero la práctica comienza el próximo 14 de noviembre con el primer taller Rimando con tinta, de rap y stencils (plantillas), que introduce a los alumnos en el rap y el arte urbano a través de dos de sus referentes: el estadounidense Mos Def y el grafitero universal de origen británico Banksy.

La dinámica de los talleres consiste en relacionar a dos artistas de ambas disciplinas que mantengan algún vínculo, que en ocasiones parece difícil a primera vista, para profundizar en ambas áreas «y de cada taller tiene que salir algo siempre, ya sea una lámina, una camiseta, un fanzine, un grabado, un cartel...», indica el diseñador gráfico David Gil, cofundador de DaGuten junto a Ester García Guixot, vinculada también a proyectos de inclusión social, y el músico y fundador del colectivo Ukelele Alicante Carlos Izquierdo.

«Nos preguntamos cómo presentar algo que pudiera atraer a chavales de esta edad, que es complicada, hacia la música y las artes gráficas, y pensamos en hilar estilos de las dos disciplinas con obras y canciones», explica Gil, que reconoce que este proyecto es el que habría soñado hacer de joven «como asistente».

A ello se añade el mensaje medioambiental que fluye en todo el proceso y que se traduce en la elección de las canciones y las obras y en el proceso de creación: «Reciclaremos vinilos, trabajaremos con materiales alternativos, haremos productos musicales a partir de cartón y residuos de plástico, pero también analizaremos nuestros hábitos de consumo y su impacto medioambiental y pondremos de manifiesto el compromiso de reducir los niveles de contaminación».

En esta combinación de parejas artísticas, a Banksy y Mos Def (a través de la canción New World Water, sobre el agua como bien escaso) le sigue el taller de Hey Ho Let’s Draw, que funde la música punk y los fanzines escuchando las letras satíricas de los Dead Kennedys y hablando del movimiento feminista de los 90, Riot Grrrl, que tenía en los fanzines su modo de expresión.

En Partituras artísticas figura la música clásica de Vivaldi y el grabado de Alberto Durero, mientras que en Electricidad impresa la canción que se escuchará es Electricity, de Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), mientras se explica la serigrafía de impresión eléctrica de Corita Kent, la monja pop, activista y artista, contemporánea de Warhol.

El taller All that poster combinará el blues de Ben Harper (con su canción Excuse me, Mr) con la diseñadora gráfica Paula Scher, para crear un cartel musical, y Colores étnicos funde la música burkinabé de Farafina con la estampación de Verna Hart.