Un home assegut en una cadira, reflexionant sobre converses i trobades passades, filtrant, intentant diferenciar el rellevant de l’insubstancial, recordant i revivint. En After the Party, Noone enfronta el seu alter ego, una titella (creada per Duda Paiva), amb la seua fisonomia, i tots dos es mouen al ritme de la música composta per Jim Pinchen. Estableixen un diàleg intens i al mateix temps absurd que transita per somnis, veritats i mentides. Una proposta profunda per al que, probablement, serà l’últim solo en escena de Noone, segons ell mateix va anunciar.

►Divendres, 4 de desembre a les 19.30 hores

►Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant

►Entrada 7 euros

Entrades en «ivc.gva.es»