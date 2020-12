Nube Nube és un joc poètic on, amb humor i amor, parlem del que som capaços de donar per a ajudar els altres. Luz és un ésser màgic que viu en els núvols. Un dia, un aviador s’estavella en el seu núvol i Luz li entrega les seues ales perquè puga tornar. A partir d’aqueix moment, Luz ja no podrà continuar volant i acabarà caient a la Terra.

►Dissabte, 5 de desembre a les 12.30 i 18.00 hores

►Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant

►Entrada 15 euros