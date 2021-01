El escritor alicantino Imanol Salsamendi Iglesias ha publicado su primer poemario, titulado "El prólogo de mi vida", en Editorial Círculo Rojo. El joven autor, de 25 años, confiesa que «he aprendido a escribir poesía gracias a Andy y Lucas».

Nacido en Alicante en 1995, se trasladó con un año a Beasain (País Vasco), donde se crió, a caballo entre los montes con aroma de carbón de Boo de Aller (Asturias) en los que residen sus abuelos maternos.

La publicación de su primer libro es un sueño cumplido para este joven que sufrió acoso escolar, tal y como ha plasmado en alguno de los más de 50 poemas que componen su debut literario, a consecuencia de unos problemas físicos que sufre desde su nacimiento. Graduado como técnico administrativo de empresas, está opositando, aunque "en la poesía encontró el idioma perfecto para comunicarse con el mundo".

"Con este poemario, me he presentado al mundo de los lectores, desahogando mi corazón y hasta el alma. He contado mis sentimientos más íntimos y profundos hacia mis familiares más allegados y narrado mis penas, mi dolor, mis desamores y pocas veces mis alegrías. He desnudado verso a verso, poema tras poema, mis adentros para animarme a seguir peleando por la vida y, pese a todos aquellos que dudaron de mí al poner una sonrisa tras la tormenta, que ha partido varias veces mi corazón en dos, de mis recuerdos más dolorosos", relata el autor.

Este libro de poemas, añade, "es el reflejo de mi tenaz lucha contra los fantasmas de mis taras físicas de nacimiento y contra los malos momentos de burlas y desagravios por ellas, por parte de gente sin humanidad ni conciencia. Esta obra es para mí el camino a mi libertad como ser humano y la senda a seguir para alcanzar mi sueño de ser escritor y poeta; para poder hacer cómplices a mis futuros lectores de la verdad de mi poesía y que compartan conmigo el sentimiento desde el corazón y el alma en cada verso".