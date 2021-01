Jorge Soler: «Quiero convertir el Mubag en un centro de referencia en Europa»

¿Qué hace un arqueólogo en un museo de bellas artes?

Entré en la Diputación en 1991, cuando había un solo museo que que recogía las colecciones de arqueología y bellas artes. Soy conservador de prehistoria, he ejercido mi papel como tal y me he dedicado a la investigación prehistórica. Luego en los 90, cuando nos metimos en la dinámica del MARQ y el Mubag, tuve que dedicarme más a la museografía y me impliqué en la sala de historia moderna y contemporánea del MARQ, afín a los contenidos del Mubag, y también en el proyecto museográfico para este museo. En 2003 asumí el cargo de jefe de exposiciones del MARQ y en 2018, el de director de exposiciones de la Fundación MARQ.

¿Dudó en algún momento cuando le propusieron dirigir este museo?

Fue en septiembre y lo viví en medio del campo, en la Cova del Randero. El vértigo lo pase ahí, pero inmediatamente acepté porque por encima de todo soy funcionario de la Diputación y pensé que podía hacer un buen papel aquí.

Después de estos primeros meses, ¿qué es lo que más le ha sorprendido de este centro?

Lo que más me ha gustado, a nivel personal, es el magnífico equipo humano con el que me he encontrado. Hay un equipo de especialistas con ideas muy interesantes y ganas de hacer cosas, y eso me ha motivado mucho. Además de la excelente colección, claro. He ido descubriendo las inmensas posibilidades que tiene a nivel museológico.

¿Y qué tipo de museo quiere?

Estoy buscando un lenguaje de museo tranquilo, donde se pueda venir a disfrutar de la obra, a contemplarla, y en ese sentido hay que ir procurando mantener una pauta de elegancia que me parece fundamental, de acogimiento al público, de que se encuentre a gusto. Al fin y al cabo los museos somos servicios para el ocio y hay muchas formas de ocio. Hay gente que visita Alicante que puede encontrar aquí un espacio de sosiego. Estamos un edificio del siglo XVIII estupendo, un espacio para el conocimiento pero también para el disfrute.

¿Cuáles son sus propuestas para realizar ese cambio?

La experiencia del conocimiento del museo, de la obra, del equipo es lo que te hace ir madurando. No tenía nada preconcebido. Me puse a estudiar lo que era el museo y la colección y empece a experimentar la sensación de estar en este nuevo ámbito. Pero echaba de menos el siglo XX y he tratado de recuperarlo con la primera exposición que hemos organizado. Me interesa mucho fijar los espacios de la exposición permanente para que estén todas las etapas representadas. Y también quiero que sea un museo de bellas artes pero también un museo de historia del arte. Tiene que tener los medios para acercar la obra, el contexto social que la genera y dar vida a los autores.

¿No cree que encontrarse con esas piezas de arte contemporáneo al entrar puede desvirtuar el carácter del museo?

Hay muchos museos de bellas artes en España que tienen arte contemporáneo. No veo el conflicto. Nosotros tenemos unos fondos que hay que exponer y no vamos a renunciar a ello. Este es el museo del Palacio Gravina y la pinacoteca que tenemos hay que mostrarla.

¿Pedirá más presupuesto a la Diputación?

Tengo que decir que cuando me ofrecieron el cargo pensé que necesitaríamos más presupuesto y la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, se ha volcado. Contamos con 510.000 euros, además de los gastos de personal y gastos generales. Ha puesto todos los medios, todo lo que he pedido se me ha dado. El estudio que he hecho de necesidades, el programa de exposiciones... Estoy agradecido como director y como ciudadano.

Anunció que Emilio Varela tendría un espacio nuevo.

Sí, va a tener otro espacio. La intención es que Varela va a encontrar su lugar específico en la segunda planta. Está dentro de las propuestas para este año, por supuesto. Será lo siguiente que hagamos, ya estamos trabajando para que sea una exposición permanente.

¿Cree que los alicantinos conocen estos fondos?

Todo museo necesita mantener su promoción porque se puede conocer y de repente se puede olvidar. El Mubag es una referencia en la ciudad y en la provincia, no hay duda; la marca está muy asentada. Otra consideración es que necesite siempre esa promoción para que lo conozcan los nuevos públicos que se incorporan por una razón biológica. Pero pienso que lo que va llenando los museos es el boca a boca.

La relación con el Consorcio de Museos, al que la Diputación pertenece, ha sido fundamental para ver exposiciones de gran magnitud y también para intercambios con los otros museos de bellas artes de la Comunitat. ¿Va a seguir ese camino?

Lo tenemos claro. La Diputación participa del Consorcio de Museos y se va a mantener, aunque no va a ser la única línea. La colaboración con los otros museos que albergan fondos afines la vamos a mantener y con el Consorcio, claro.

El Prado tiene 15 obras depositadas en el Mubag de forma temporal. ¿Tiene algún proyecto en este sentido?

Queremos perseverar en la línea del siglo XIX y estamos muy orgullosos con la colaboración del Prado, que es magnifica. Tengo muchas ganas de reunirme con ellos. Ahora no se puede, pero llegará. Es fundamental tratar de mantener esa relación con el Prado y con otros museos.

¿Qué exposiciones están en marcha?

Queremos trabajar en la permanente del museo, nos vamos a volcar para que tenga representación de todas las etapas. Ese es nuestro objetivo primordial y también queremos abrir el museo a Europa y afianzar las relaciones que tenemos.

¿Abrirlo a Europa?

Abrirlo a Europa quiere decir convertirlo en un centro de referencia en Europa. Es fundamental que en una ciudad turística como Alicante, el museo sea una referencia. Esta claro.

¿Va a mantener su vinculación con el MARQ?

Sí, mantengo el cargo de director de exposiciones de la Fundación MARQ y me parece que el Mubag debe colaborar con ese museo, el Gil-Albert y las distintas áreas culturales de la Diputación; es fundamental. De hecho estamos llevando la exposición Ídolos del MARQ a Lisboa.