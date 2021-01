L’home bo és la història d’una amistat i d’una rivalitat. Juliet d’Alginet i Rovellet van ser dos totems de la pilota valenciana als anys 40 i 50. Arxi-enemics dins del trinquet però amb una aferrissada amistat fora, a la vida, on departien amigablement a la portella de casa quan es feia fosc… L’home bo, al món de la pilota, és el jutge, l’arbitre, el que decideix si la pilota és bona o no, el que decideix qui ha guanyat el quinze. Mai van necessitar L’Home bo, per què ells eren l’home bo. Els trinquets van ser durant la dictadura un lloc de resistència, on es parlava, pensava i jugava en valencià. On el poble podia sentir-se lliure. Julio Palau i molts altres com ell van contribuir que la identitat del poble valencià resistira en una època on es volia acabar amb qualsevol singularitat.

Divendres, 15 de gener a les 19.00 hores

Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant

Entrada 10 euros

Entrades en «ivc.gva.es»