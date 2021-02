¿Quièn es Irenegarry, además de Irene Garrido?

Soy de Elda, tengo 22 años, y hace cinco me fui a Madrid. Estudio doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, y Derecho. No tenía muy claro lo que quería hacer y me parecía una manera de no tener que elegir. En ese momento ya tocaba, pero no me planteaba hacer nada de música.

¿Y cuándo aparece la música?

Estudié guitarra clásica en el Conservatorio de Elda, desde los 8 hasta los 18. No tenía muchas ganas de seguir tocando la guitarra cuando me fui a Madrid porque fue una paliza. Pero hace año y medio, en septiembre de 2019, me junte con una chicas que tenían un grupo y me gustó mucho. Había escrito algunas canciones, pero no me había animado a grabarlas porque no tenía ni idea. Estuve haciendo cursos de producción, llegó la cuarentena y me vi sola en casa, con los micros de una amiga.

Si te digo Puto Normando, ¿qué significa para ti?

Norman fucking rockwell es una canción que me gusta mucho de Lana del Rey. Me parecía muy curioso que una tía guapa, famosa y respetada, a la que admiro, tuviera problemas de amores. Me hizo gracia que nos pudiéramos sentir reflejadas en ella. Me dio por traducir la canción y llevaba tiempo cantándola a mis amigos. Me decían que la grabara y la subiera a youtube. Así que aproveché el encierro para hacerlo.

¿Es cierto que grabaste el tema con un micrófono atado a una escalera?

Sí (ríe). Ahora tengo un micro y una tarjeta de sonido, pero en ese momento me habían prestado unos micrófonos por casualidad. Una noche, como no tenía pie de micro pues lo puse en una escalera portátil y lo pegué... era bastante precario en ese sentido.

Pues un millón de visitas no está nada mal. ¿Te sorprendió?

Un montón. Fue bastante fuerte porque yo estaba en la cuarentena sola. Cuando subí la canción, empezó a escucharse mucho, a la gente le gustó, o es que todo el mundo tenía ganas de encontrar estímulos y cosas nuevas. Estaba muy contenta, pero no podía canalizarlo ni entendía muy bien las dimensiones de eso.

Puro Normando, La de los amigos, Zalamero, que la hiciste para la película del mismo nombre... ¿Cuántos temas has subido ya a Spotify?

En Spotify tengo tres publicados, más una colaboración con el grupo de Barcelona Penélope que se titula Vete por ahí. Y tendré tres o cuatro canciones más compuestas y en vías de producirlas, intentando encontrar sonidos con los que esté cómoda y explorar nuevos ritmos.

Dicen que eres una de las nuevas voces más interesantes del indie español. ¿Cómo te quedas?

Me cuesta bastante creerme esa afirmación. Me parece guay que haya gente a la que le interese mi voz y mi sonido, me parece una locura porque no lo tenía pensando, pero no lo creo mucho, tengo ganas de demostrarme a mí misma que esto tiene proyección.

En noviembre del pasado año te invitaron al festival Monkey Week, que se hizo vía streaming, y si todo va bien y ganas la final estarás en el Mad Cool.

Lo del Monkey Week lo hice en el estudio de una radio que se llama Strim. Fue muy chulo porque era la primera vez que tocaba mis canciones seguidas, aunque no había público. Y el Mad Cool ojalá. Me encantaría que pasara. Si pasa voy a tener que asimilarlo porque he ido a ese festival con amigas a escuchar a gente que me encanta y pensar que puedo tocar yo allí me parece increíble.

¿Qué escucha Irenegarry cuando no escucha a Irenegarry?

Me cuesta un montón escuchar mis propias canciones, prefiero escuchar otras cosas. Me encanta Jorja Smith o Kali Uchis, Men I trust...

¿Para cuándo un concierto?

Justo ayer hice algo parecido en una sala de Madrid y fue la primera vez que tocaba delante de público. Solo 7 personas por pase y hacíamos 6 o 7 pases seguidos de 15 minutos. Un formato de microteatro que me ofrecieron a mí y otros tres artistas. Me aliviaba pensar que era la primera vez que hacía eso y que era menos impresionante que cantar delante de muchísima gente, pero era mas difícil incluso porque veía todas las caras de la gente e imponía, aunque la energía era muy chula. Estaba atacada de los nervios, pero me encantó.

¿Y un disco?

La canciones que tengo ahora mismo, como las he compuesto pensando de manera individual no como disco, no creo que las lance como un conjunto. Me gustaría trabajar en algo más conceptual, eso significa tener que plantearte qué vas a contar y cuál es la identidad visual.

¿En el futuro te ves más en la música, en el periodismo, en el Derecho ?

Me encantaría pensar que me puedo dedicar a esto. Me encanta hacer música y todas las cosas que voy descubriendo de la industria musical me parecen muy interesantes. Pero quiero ser realista y, tal como están las cosas, no descarto tener un plan B. A ver a dónde me lleva esto, aunque no me obsesiona.

Elige un sitio para un concierto y alguien para compartir escenario.

Pues supongo que me encantaría cantar en el Teatro Real, un sitio precioso. Y hacerlo con una amiga que también está empezando, Amore. Si sueño, pues con Lana del Rey.