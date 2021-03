Andreu Valor y el hito de los mil conciertos

Siete años después, Andreu Valor es un músico que sigue disfrutando de la música pero que, además, vive de ella. Lleva ya ocho álbumes publicados y ha ofrecido un millar conciertos. Un «hito», como él mismo lo califica, que merece celebrarse. Lo hará este jueves en el Teatre Principal de València.

El recorrido hasta llegar aquí ha sido largo «pero muy amable -asegura Valor-, dado también que yo no tenía ninguna pretensión de dedicarme a la música». Todo empezó a cambiar cuando discos como A l’ombra de l’obscuritat y Malgrat la pluja fueron recibiendo una atención creciente y generando cada vez más actuaciones.

«Esto me hizo plantearme entre 2014 y 2015 dar un paso más y dedicarme únicamente a la música. Y con esa intención sigo -recalca-. Sé que es un mundo complejo pero intento disfrutar de él porque, además, te da una calidad de vida». Ojo, matiza, esto último no significa que sea fácil vivir de la música, y especialmente del folk en valenciano que él practica, «porque efectivamente no lo es». «Pero la posibilidad de ser creativo y calcular tu ruta de vida, conocer gente, la adrenalina del escenario, eso para mí es la calidad de vida», subraya.

El antiguo hombre para todo en la empresa familiar conserva la convicción de que, para poder disfrutar de lo que uno quiere, hay que trabajárselo a diario. «Yo hago 10 horas en la oficina dedicado a este proyecto. Y si le dedicas 10 horas al día a cualquier cosa sabes que va a tener un buen resultado. A lo largo del año, el balance entre del debe y el haber sale positivo», asegura.

La apuesta de Valor se concretó en discos cada vez más ambiciosos y populares como Coinspiracions (2015), Bandautòrium (2016) o Poemitza’t (2018). En 2017 celebró su década sobre los escenarios con Un concert de 10 anys, grabado en directo en Cocentaina. Y en 2020 publicó Insurrecte, un disco «arriesgado» que, sin abandonar el tono tan intimista como reivindicativo, mostraba a un Valor con más matices en lo temático y más contundencia en lo musical. «Nos ha dado muchas alegrías, porque más allá de los premios, hemos logrado mantener la esencia de la canción de autor pero aportando un sonido diferente».

Los premios a los que se refiere son los dos «Carles Santos» que logró el pasado año en las categorías de «mejor disco de canción de autor» y «mejor gira». «No soy demasiado de premios, porque siempre me gustará más lo que hacen los demás que lo mío. Los premios dan un prestigio puntual, pero he de seguir remando para seguir viviendo de esta profesión. Pero me alegro por mi equipo porque ese disco supuso un año y medio de trabajo que ha recibido una recompensa».

Además del prestigio y el reconocimiento, seguramente los «Carles Santos» también han contribuido a que a Andreu Valor se le vayan a abrir este jueves las puertas del Teatre Principal. Será un concierto en el que, junto a la banda que le ha acompañado también en Insurrecte, Valor repasará su repertorio junto a algunas figuras del actual panorama musical valenciano como Mireia Vives, Borja Penalba, Gem, Joe Pask, Laura Rambla, Marco Pompero, Francesc Anyó, Samuel Reina y Neus Ferri.

«Más allá de que personas a las que admiro, sobre todo son amigos. Ir al Principal es un hito y por eso quería rodearme de gente con la que tengo muchas cosas en común gracias a la música y que creo que le aportarán al concierto un dinamismo y una riqueza especial, que sabrán dar un vuelco al corazón y mucha vida a las canciones», concluye.