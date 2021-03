Un escaparate virtual para ARCO

E-xhibitions es el nombre de esta nueva plataforma digital de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid para que coleccionistas, profesionales y aficionados tengan acceso a exposiciones, obras o proyectos de las galerías en 2D o 3D.

Galería Aural y 1Mira Madrid, que gestionan los alicantinos Begoña M. Deltell y Mira Bernabéu, respectivamente, se han asomado a esta ventana online con el objetivo de atravesar fronteras en un momento tan complicado como el actual.

A través de E-xhibitions, planteado como herramienta para generar un nuevo marco de trabajo, las galerías tienen la posibilidad de mostrar la reproducción de sus exposiciones en curso en su espacio físico, una muestra individual o colectiva de alguno de sus artistas o una presentación con la participación de un comisario, entre otras posibilidades.

Entre marzo y junio, se podrá colgar en este espacio una exposición o proyecto cada mes. Y son ya más de 160 a los que hay acceso, además de poder acceder a visitas guiadas y organizar recorridos profesionales o encuentros privados entre coleccionistas y galerías.

Aural ha iniciado su participación con Traversing the unthought / Atravesando lo impensable, un proyecto de Judith Egger & Mirjam Kroker, comisariado por Begoña M. Deltell y Susana Bañuelos. «Hemos aprovechado la exposición que tenemos en Madrid para darle visibilidad; en abril vamos a mostrar un proyecto curatorial con una colectiva; en mayo, una propuesta ampliada sobre la exposición de Fernando Sinaga en Alicante y en junio, aún no sabemos», apunta Deltell.

Para la galerista alicantina es una iniciativa muy positiva. «La idea es poder seguir generando una visibilización de los proyectos que vamos haciendo a través de esta plataforma con una dimensión más global y que permite la consulta de precios, por lo que también tiene, en cierto modo, un carácter de feria».

Mira Bernabéu se muestra más escéptico con esta iniciativa y con si los resultados se van a traducir en ventas. «Lo tomo como un acto de promoción interesante y a mí, que acabo de abrir en Madrid, me viene bien, pero el futuro no es lo digital, es que la gente vea las obras físicamente y vaya a las exposiciones».

Para el también artista, «las ventas no están siendo positivas en las exposiciones digitales, no ahora, en ninguna feria internacional lo son; en Art Basel Miami o en FIAC (Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Francia) hemos contactado con algún posible cliente, pero no se ha traducido en ventas».

De momento, ha iniciado su participación en E-xhibitions con una exposición del fotógrafo Larry Clark en 3D, que es la que muestra físicamente en su galería de Madrid. Larry Clark. Selected works: 1963.1979 es el título de esta individual de uno de los grandes de la fotografía, «la más importante que se ha realizado en los últimos años de este gran fotógrafo».

Mira Bernabéu destaca que la muestra en la galería «está siendo un gran éxito de público en Madrid; al margen de la pandemia, creo que va a ser una de las exposiciones más visitadas que tengamos nunca».