El Festival de Cine de Alicante ha seleccionado los cortometrajes que participarán en su próxima edición: 66 trabajos, 14 más que en 2020, que proceden de 22 países diferentes han sido los escogidos entre más de 2.000 propuestas. Estos 66 cortos competirán por alzarse con alguno de los diferentes premios que el certamen entrega en esta sección y que ascienden a 3.500 euros.

Los 22 países participantes son: España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Portugal, Países Bajos, Grecia, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Uruguay, México, Irán, Rusia, Turquía, Kosovo, Chipre, Albania y Siria.

La organización ha seleccionado para la sección de cortometrajes nacionales de ficción 18 trabajos: “Pentimento” de José Manuel Carrasco; “#yomequedoencasa” de Carlos Polo; “A la cara” de Javier Marco; “Ahí, Dentro” de Manuel Castillo Huber; “Ahizpa” de Román Reyes; “Best Seller” de Max Lemcke; “Carroña” de Abraham Mestre; “Dos mundos” de Iván Fernández de Córdoba; “El silencio de las flores” de Julio Mas Alcaraz; “El sin nombre” de Raúl Soriano; “Heads Will Roll” de Pablo Riquelme; “Los perros ladran” de Sergio Serrano; “Orquesta Los Bengalas” de David Valero; “Soy una urgencia” de Raúl Díez; “Stanbrook” de Óscar Bernacer; “Vacío” de Angel Puado, “Variaciones invisibles” de Joaquín Ferrándiz y “Yalla” de Carlo D´Ursi.

Estos 18 cortos optarán a los premios de mejor cortometraje, mejor director, mejor guion, mejor actriz y mejor actor. Además, al ser el Festival de Cine de Alicante colaborador de la Academia de Cine, puntuarán para la preselección de los Premios Goya 2022.

En la sección de cortometrajes de animación participarán 12 trabajos: “Dónde estabas tú?” de María Tenor; “Blue&Malone: Casos imposibles” de Abraham López; “El cuento del que todos hablan” de Daniel Montoya; “Esfinge urbana” de María Lorenzo; “Hogar de mis recuerdos” de Javier Méndez; “La increíble vacuna del Dr. Dickinson” de Alex Rey; “Proceso de selección” de Carla Pereira; “Roberto” de Carmen Córdoba; “Rutina: La prohibición” de Sam Orti; “Trazo crítico” de Vicente Mallols; “Vuela” de Carlos Gómez- Mira Sagrado y “Wayback” de Carlos Salgado.

Dentro de la sección de cortometrajes de ficción internacional se han seleccionado 12 trabajos de 11 países diferentes: “Alas negras” de Altair Duque Toro (Colombia); “Celine” de Martín Slipak (Argentina); “Christmas Summer” de Ignacio Borderes (Argentina); “Closer” de Gerrit Magnus Beduhn (Alemania); “El recreo” de Navid Nikkhah Azad (Irán); “Good thanks, you?” de Molly Manning Walker (Reino Unido); “La entrega” de Alondra Arroyo & Yuri Zapata (Perú); “La travesía” de Edio Raven (Venezuela); “Made in China” de Ale Damiani (Uruguay); “Mirage” de Sil van der Woerd (Países Bajos); “Taxi” de Isaak Gracia (México) y “Will I” de Vladimir Koptsev (Rusia).

En el apartado de cortometrajes de ficción del Mediterráneo en colaboración de Casa Mediterráneo, participaran 12 trabajos de 10 países: “Cemile” de Belkıs Bayrak (Turquía); “Come a micono” de Alessandro Porzio (Italia); “Hermano y hermana” de Coralie Lavergne (Francia); “Su nombre es Carla” de Catia Biscaia (Portugal); “El tercer acto” de viale Redi (Italia); “Pashka” de Oltjon Lipe (Grecia); “Rruga” de Besim Ugzmajli (Kosovo); “Bajar sola” de Claudia di Lascia y Michele Bizzi (Italia); “La entrega” de Doğuş Özokutan (Chipre); “The News” de Lorin Terezi (Albania); “Un año en el exilio” de Malaz Usta (Turquía y Siria) y“Un dios de papel” de Danial mahmoudnia (Irán).

La sección de cortometrajes Internacionales LGTBI, en colaboración con Alicante entiende, contará con 12 trabajos de cuatro países: “(A)normal” de Miguel Parra (España); “Antes de la erupción” de Roberto Pérez Toledo (España); “Colada” de Ibon Hernando (España); “Dama Blanca” de Elena Marcelo (España); “El día de la novia” de Antonio Savinelli (España); “El día en que me fui” de Giuseppe Dina Lobue y Dagmar Calderón (Venezuela); “Espinete” de Aitor Ortega (España); “Fake” de Lou-Brice Léonard (Francia); “Of Hearts and Castles” de Rubén Navarro (Estados Unidos); “Ojos que no ven” de Carlos de León (España); “sol sol” de Álex Arroyo (España) y “Un amor incondicional” de Jacopo Crisci (España).

Los cortometrajes a concurso se proyectarán en las distintas sedes oficiales del Festival de Cine de Alicante como los Cines Kinépolis y Casa Mediterráneo, dentro de la programación del 29 de mayo al 5 de junio 2021.