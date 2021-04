El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, ha instado al bipàrtito de Alicante, integrado por PP y Ciudadanos, que desbloquee la partida de 3 millones de euros que la Generalitat entregó a finales de 2018 para entrar en la propiedad del Teatro Principal de la ciudad. Para el portavos de estas formación, Natxo Bellido, la situación del teatro “evidencia el desinterés de la derecha por la cultura en Alicante”.

La formación progresista ha explicado que en tres años de gobierno de PP y Ciudadanos, el bipartito no ha conseguido desbloquear esa partida, que tenía que ir destinada a reformar el edificio y también a cancelar la deuda del teatro, cifrada en 900.00 euros. Hay que recordar que ese dinero no se ha podido dedicar a estos objetivos por un error de forma que no permite que se destine a acabar con los números rojos del coliseo alicantino.

Compromís también reprocha al gobierno municipal el bloqueo sistemático a los intentos de acabar con la interinidad de la dirección del Teatro Principal, un puesto que desde mediados de 2019 viene ejerciendo María Dolores Padilla, antigua concejala de Cultura con el PP. Desde Compromís insisten en que esta situación de interinidad se alarga ya demasiado tiempo y que no puede mantenerse el teatro sin una dirección tan solo por motivos partidistas, una situación que la formación lleva denunciando desde hace tiempo.

Por otro lado, Compromís también ha reclamado en muchas ocasiones que se realice una reunión con los propietarios (Ayuntamiento de Alicante, Banco Sabadell y Generalitat Valenciana) y que el Ayuntamiento asuma sus compromisos para tratar estos temas. “Esto forma parte de un cóctel explosivo que significa desinterés, desidia, desinterés, ineptitud y quien lo paga como siempre es la cultura y la ciudad”, ha concluido Bellido.