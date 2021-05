La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés) anunció este lunes que acelerará la reforma de su reglamento y admitirá a nuevos miembros desde este mismo verano, después de que la cadena NBC cancelara la emisión de la gala de 2022.

La organización encargada de entregar estos premios, cada vez más desprestigiados, comenzará desde esta semana una ronda de consultas con publicistas y estudios de Hollywood para elaborar un nuevo código de conducta, a la vez que entrevistará a nuevos candidatos para ingresar en sus filas.

De acuerdo con el calendario publicado por la HFPA, la llegada de al menos 20 nuevos miembros se producirá en agosto, mes en el que se votará una nueva junta directiva. Este calendario llega horas después de que la cadena que retransmitía los Globos de Oro desde 1996, la NBC, confirmara que no emitirá la ceremonia hasta que la organización solucione las acusaciones de corrupción, malas prácticas y falta de diversidad.

La decisión del canal ha sido aplaudida por más de un centenar de firmas de publicidad, a ambos lados del Atlántico, que ya habían anunciado un boicot al que se sumaron pesos pesados de Hollywood como los estudios Warner Bros., Netflix y Amazon Studios. Además, estrellas de Hollywood como Scarlett Johansson y Mark Ruffalo habían pedido abiertamente que la industria cinematográfica abandonara estos premios. Tom Cruise fue el último en sumarse a la protesta tras anunciar que devolverá los tres Globos de Oro que ganó en años anteriores.

La asociación ha recibido infinidad de denuncias por prácticas de dudosa ética para que sus miembros, entre los cuales hay personas que ni siquiera trabajan en medios de comunicación, se aprovecharan de viajes y otras oportunidades promocionales ofrecidas por los estudios de Hollywood.

En febrero pasado, días antes de la última ceremonia, el diario Los Ángeles Times publicó una investigación que sacó a relucir una red de tráfico de influencias por la que la HFPA no admitía a nuevos integrantes desde hace años, a pesar de que entre sus filas solo hay 86 personas. La agrupación Time's Up, que en otras ocasiones ha denunciado discriminación y abusos en el mundo del cine, lamentó entonces la falta de diversidad de la organización, que no contaba con ninguna persona negra entre sus miembros. La carta contó con el aval de pesos pesados de Hollywood como J.J. Abrams ('Star Wars'), Amy Schumer y Kerry Washington.