Sergio Dalma: «En mi afán siempre está evolucionar y sorprender»

Imagínate la de memes que ha habido estos meses de bailar pegados, lo que significa es desear y abrazar esa normalidad que ahora nos damos cuenta que es tan preciada. A veces las cosas que forman parte de la rutina del día a día no le damos importancia y son las básicas y es ahora cuando nos damos cuenta. Tenemos muchas ganas. En estas dos últimas semanas que hemos arrancado en Barcelona ha sido muy emocionante. Era un shock al principio ver a la gente con la mascarilla pero había tantas ganas que pudimos con todo.

Elche será la primera ciudad de la provincia donde se reanuda la gira con este esperado concierto (organizado por Imaginalia eventos, empresa del grupo Cope Elche). ¿Cómo lo afronta?

Será de una forma especial porque es el primero que hacemos al aire libre y eso huele a verano y libertad en todos los aspectos. A la gente, y yo soy el primero que va con miedo hacia recintos cerrados, queremos comunicarles lo que se ha dicho durante la pandemia, que la cultura es segura, que estén tranquilísimos y más siendo al aire libre, que vayan con ganas de disfrutar y evadirse.

¿Cómo concentrar 30 años de carrera en apenas unas horas?

Si ya era complicado resumir en un show 30 años, imagina hacerlo en dos pases que estás limitado a hora y media por cuestiones de logística. A diferencia de las otras giras, es una gira de celebración, de celebrar con el público. Hacemos una parte del show muy pensada para el fan incondicional donde recuperamos trozos de canciones que incluso ni he cantado en directo y algunas que hace mucho tiempo que no cantamos, y vamos haciendo un repaso por todos estos 30 años. Es muy emotivo que aunque llevemos mascarilla ves el brillo de la gente en los ojos, en la mirada conforme descubren las canciones y más que nunca es un concierto muy emotivo.

La cuestión es seguir vibrando…

Desgraciadamente nos miramos poco a los ojos y si esta es una manera de recuperarlo bienvenido sea. Aunque lleven mascarilla yo les digo:, ¡cantad, cantad que se oye!, y de verdad que se oye (risas).

¿Tiene alguna vinculación con Elche o con la provincia?

Esta zona me encanta porque a nivel personal viajo muchas veces para allá por el clima. Siempre cuento la misma anécdota y es que tengo unos fans desde el principio de mi carrera y siempre me traen esa bandejita con los dátiles, que a mi me pueden volver loco, así que imagina, como pez en el agua. Siempre he tenido un público muy cálido y cariñoso desde que pisamos por primera vez esa tierra. Y ahora más que nunca tengo que celebrar con ellos estos 30 años.

Al interrumpirse la gira sintió una especie de deuda pendiente con el público. ¿Acabará con esa espina?

Llevábamos 11 conciertos de la gira, el último fue en Alicante y es una gira que era muy especial, emotiva. Notabas la comunión con la gente y que se viera truncada tu ilusión fue terrible ante algo tan desconocido y doloroso. Después de 14 meses me entró ese miedo escénico de cómo será volver a cantar y volver a los escenarios, pero volver a encontrarme con mi equipo, compañeros, y el público ha estado divino, con muchas ganas de seguir y no parar.

Ha sido el artífice de poner durante 30 años la banda sonora del amor. ¿Volverá a estar asegurada en su próximo trabajo?

Cada disco es distinto, la gente consume música de otra forma y la sociedad ha cambiado. En mi afán siempre está evolucionar e intentar sorprender. Hemos aprovechado el confinamiento para trabajar con autores, buscar temas y preparar un trabajo que si todo sale bien saldrá a finales del año. Se mantiene la esencia de Dalma pero hay que evolucionar.

¿Cómo ha buscado la inspiración con la pandemia?

Hay momentos de todo, de desaparecer y de estar abatido, preocupado y sentirte rabioso e impotente ante una situación tan dura. Al final disfrutas de tu casa, yo me acababa de mudar, y de lo que normalmente no puedes, pero luego te falta lo más importante que es el trabajo, que también es mi hobby y estar con mis compañeros, el público, por eso empezamos a buscar repertorio. Hablamos con autores y conforme iban llegando canciones ya se iba viendo algo de luz. Sabíamos que íbamos a arrancar la gira y después de 14 meses encontrarme con mis compañeros ha sido de las cosas más emotivas que me han podido pasar.

¿Siente que su música está trascendiendo por generaciones?

Es algo a lo que siempre le he dado mucho valor. Para un músico el pasar de una generación a otra es lo más importante y lo que siempre deseas, en mi ánimo nunca estuvo captar un público nuevo o cambiar mi estilo o hacerlo distinto de alguna forma. Creo que al final los padres, hermanos y la familia han estado ahí y alguno de los hijos hemos repescado a los conciertos. Es maravilloso verlos a todos juntos. Es bonito que después de 30 años siga ocurriendo esto, me siento tremendamente halagado.