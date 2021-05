Cines que continúan a oscuras en Alicante

Los cines continúan a la cola de la desescalada en la Comunidad Valenciana a pesar de que la autonomía mantiene una de las incidencias más bajas de Europa con 29 casos de coronavirus por cien mil habitantes. La pandemia y sus olas han causado el cierre, temporal o definitivo, de varias salas de la provincia y la imposibilidad de consumir en su interior agrava la situación del resto de salas.

Los cines Panoramis de Alicante, en el centro comercial del mismo nombre, se encuentran cerrados desde que se decretó el estado de alarma, en marzo de 2020. Sus diez salas son las que más tiempo llevan a oscuras en la provincia y la nueva concesionaria del centro, Digital Corner, aún no se ha manifestado sobre su cierre definitivo. «Estamos barajando varias posibilidades para ver qué hacemos con el espacio, que es muy grande, y será la última fase del proyecto, pero seguramente tomemos una decisión el próximo mes de junio sobre los cines», apuntó ayer uno de los propietarios, Juan Carlos Ramírez.

Definitivo o no, los multicines L’Altet de Cocentaina se encuentran cerrados desde el pasado 1 de abril y, aunque en la web se indica «temporalmente» nadie atiende ya el teléfono.

Por otra parte, los Axion, con cines en la playa de San Juan, Santa Pola, Alcoy y Orihuela abrieron sus salas progresivamente a mediados de marzo pero volvieron a cerrarlas después de las vacaciones de Semana Santa. Desde la administración de la empresa indican que la prohibición de consumir bebidas y palomitas en su interior es la puntilla a la precaria situación del sector «porque la gente no concibe ir al cine y no poder tomar palomitas, sobre todo los niños. Nuestra previsión es volver a abrir a finales de junio, cuando acabe el curso escolar, pero si la restricción continúa quizá sigamos cerrados».

El gerente de Kinépolis, Javier Caparrós apunta que los cines alicantinos siguen sumando pérdidas mes a mes, más de un año después del inicio de la pandemia y sin respaldo de las autoridades. «Sanidad sigue prohibiendo el consumo de alimentos en una medida absurda, que se estableció cuando la incidencia era 10 veces mayor que la actual y que no aguanta la comparativa con la hostelería, donde sí se puede consumir en interiores», señala Caparrós, que además de la pérdida de este ingreso fundamental para su viabilidad (cuya venta supone en muchos casos el 50% de su facturación), recuerda que «estamos al 30% de afluencia del año 2019, en gran parte porque la experiencia del cine no es la misma».

«Hemos perdido al público familiar -que un niño esté dos horas sin beber agua o merendar es inviable- y al juvenil, que asocia la visita al cine al consumo de palomitas y refrescos», afirma Caparrós, que indica que tampoco el Ayuntamiento de Alicante contesta a sus peticiones de reducir los impuestos (IAE o IBI), «consustanciales a la actividad económica y al beneficio empresarial cuando este es y va a ser negativo en los años 20 y 21. Ni siquiera desde la Concejalía de Cultura, se ha podido obtener respuesta».

El presidente de los empresarios de cine de la Comunidad Valenciana (Avecine), Antonio Such, indicó ayer que «aunque ya podemos hacer tres pases, no descartamos volver a recurrir a la vía judicial para pedir el fin de la prohibición del consumo. Es una medida que no entendemos, con las cifras que tenemos y con los restaurantes que sí pueden servir comidas en su interior», manifestó.