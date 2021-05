Galardonada con el Premio Lucentum del Festival de Cine de Alicante, que recibe mañana en el ADDA, la directora catalana Isabel Coixet mantendrá un encuentro con el público esta tarde en los cines Kinépolis tras la proyección de su última película, "Nieva en Benidorm", rodada en la ciudad de los rascacielos entre enero y febrero de 2020 y terminada justo antes de iniciarse el estado de alarma.

"Fue un rodaje estupendo, con un equipo con gente de fuera y gente de Alicante y tuvimos una conexión muy buena. Fue uno de los rodajes más bonitos de mi vida", ha declarado la cineasta esta mañana en la Diputación de Alicante en un encuentro con los medios, acompañada del director del festival, Vicente Seva, y de la diputada de Cultura, Julia Parra. La directora ha señalado que siempre tuvo en mente Benidorm para ubicar su película: "Es un lugar que cuando llegas te horroriza y luego le vas cogiendo cariño, vas viendo los mecanismos, ves que hay mucha gente que vive allí, que no solo es el turismo de chupitos y de despedidas de soltera, que hay otra manera de acercarse al lugar y es un lugar realmente fascinante. Yo le he cogido mucho cariño a Benidorm. No quiere esto decir que vaya a pasar mis próximas vacaciones allí, pero por Reyes volví para hacer un pase de la película con gente que no la había podido ver", ha contado.

Para eso precisamente, considera Isabel Coixet, sirven premios como el Lucentum que, dijo, "tiene un nombre muy bonito". Premios como este "son una oportunidad de ver la película Nieva en Benidorm, que por muchas circunstancias (los cines a menos capacidad, a mucha gente le daba miedo ir al cine cuando se estrenó...) no se ha visto. Es una manera de reencontrarse con un público que muchos de ellos en un año no se ha acercado a una sala, y cualquier iniciativa para llevar al público a la sala y conectar con las historias que contamos es fantástica", ha subrayado la directora de cine, que no tiene previsto reflejar en próximas historias nada relacionado con la pandemia -"personalmente, no es un tema que me inspire y es un poco pronto para contarlo", ha apuntado- y cree que el impacto que ha tenido en la industria del cine ha sido "una puñalada más en una industria frágil".

La cineasta tuvo palabras de elogio para la provincia y aseguró que "gastronómicamente, Alicante es impresionante", gracias a "la cantidad de buenos lugares que hay, y tengo una lista de lugares a los que fui y me encantan". Preguntada si rodaría en Alicante, contestó que "podría" porque "en cualquier sitio puedo hacer una película, "pero es verdad que por horas de sol este es un lugar privilegiado y si es una historia que tenga en su mayoría exteriores de día, este es el lugar". También se mostró atraída por ver los antiguos estudios de Ciudad de la Luz: "Eso me gustaría verlo, porque seguro que así, cerrado y todo, tiene su encanto".