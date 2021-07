Paco Roca mira de frente al mercado estadounidense

No hay mayor aspiración humana que la libertad. Da igual en qué punto del planeta nos encontremos. Es un tema universal y que el dibujante valenciano Paco Roca refleja en su novela gráfica The Winter of the Cartoonist (editorial Fantagraphics Books), que acaba de ser nominada a mejor libro internacional en los prestigiosos Harvey Awards de cómic, que se entregarán en octubre en Nueva York.

The Winter of the Cartoonist es la adaptación al mercado estadounidense de la novela gráfica de Roca El invierno del dibujante, publicada en 2011 por Astiberri Ediciones. En ella, el Premio Nacional de Cómic investiga la salida de los autores estrella de la editorial Bruguera para fundar una nueva revista que les hiciera más libres. La vida en la célebre editorial durante el franquismo como telón de fondo y la salida de sus estrellas para fundar la nueva revista Tío Vivo es el marco y la esencia de El invierno del dibujante. «En la España de 1957 ser historietista era un oficio», recuerda la editorial Astiberri. «No eran artistas, eran obreros de la viñeta. Cobraban a tanto por página –o por viñeta–, trabajaban a destajo, siguiendo unos patrones establecidos e inamovibles. Renunciaban a sus originales y a sus derechos de autor a cambio del dinero cobrado». Pero en ese 1957 ocurrió algo «que quebró la monotonía y sembró la esperanza. Cinco extraordinarios historietistas, famosos por sus personajes, osaron rebelarse.

Roca invirtió año y medio de su vida en documentarse para alumbrar esta novela, que refleja el ambiente de la época y recrea a sus protagonistas con un «gran verismo», explican sobre El invierno del dibujante. «No es casualidad –expone en el prólogo, Antoni Guiral, estudioso del medio– que Carlos Conti, Guillermo Cifré, Josep Escobar, Eugenio Giner y José Peñarroya fueran los elegidos. Eran autores de personajes como Carioco, Tribulete, Carpanta, el inspector Dan o Don Pío».

El sueño del dibujante

En cierta forma, confiesa el propio Roca, esta es la obra que siempre quiso hacer. «Los tebeos de Bruguera fueron los que me hicieron empezar a amar los cómics, crecí con todos sus personajes: Capitán Trueno, Mortadelo, Zipi y Zape, Anacleto... Desde pequeño me preguntaba qué había detrás de ellos, cómo eran sus creadores, cómo trabajaban y cómo era aquella editorial».

El invierno del dibujante ha servido para cumplir el sueño infantil del ilustrador valenciano, especialmente en la parte del intenso trabajo de documentación que ha tenido que desarrollar: «Unir los trozos de la historia a partir de los recuerdos de dibujantes y demás personas relacionadas con la editorial para intentar ser lo más fiel posible a los hechos ha sido la parte más complicada de este álbum, pero también la más apasionante», subraya Roca.

No es la primera vez que Roca mira de cerca a un Harvey. En 2020 La casa también estuvo nominado a mejor libro internacional. Además, The Winter of the cartoonist aspira también al premio Eisner a la mejor adaptación estadounidense de un libro internacional, que se entregará este viernes en la Comic-Con de San Diego (California, EE UU).

Las «estrellas» de Bruguera Guillermo Cifré, Carlos Conti, Escobar, Eugenio Giner y José Peñarroya protagonizan El invierno del dibujante, de Paco Roca.