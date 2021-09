Exactamente 172,5 centímetros. Esta será la altura del edificio más destacado del ‘skyline’ de Barcelona cuando la torre de Jesús, el punto más elevado de la Sagrada Familia, esté construido. Lo que no está claro es cuándo esto ocurrirá. La previsión prepandémica tenía en el aniversario de la muerte de su arquitecto, Antoni Gaudí (1852-1926), el horizonte de finalización; pero el covid-19 lo ha trastocado todo, también la fecha final para dar el monumento por terminado, como ya anunció la Junta Constructora de la Sagrada Familia en septiembre pasado. Las visitas han caído y en consecuencia no hay ingresos, y sin presupuesto no hay calendario. Aunque desde la basílica se sigue trabajando en su construcción y esta mañana han presentado cómo será la terminal del cimborrio cuando se puedan retomar las obras: 17 metros de cruz de cerámica blanca esmaltada.

Lo dicho 172,5 metros de torre, tal como Gaudí proyectó. La altura no es baladí pues el genial arquitecto no quería que la mano del hombre superará lo que la naturaleza había levantado en Barcelona: los 177,72 metros que, según l’Institut Cartogràfic de Catalunya, se eleva Montjuïc sobre el mar. Así el cimborrio se convertirá en la construcción más alta de la ciudad, tras los 154 metros que miden la torre Mapfre y el Hotel Arts. Una torre que sobresaldrá por encima de las otras cinco centrales: cuatro dedicadas a cada uno de los evangelistas y otra dedicada a la Virgen. Esta última a punto de ser acabada, a principios de mes se colocó la parte superior del fuste recubierto de ‘trencadís’ –en tonos azulados, en referencia al manto de la Virgen, que degradan hacia el blanco- que aguantará la estrella luminosa que culminará el cimborio y se prevé tener instalada en diciembre.

🔵 Puertas Abiertas 2021

INSCRIPCIONES ABIERTAS

La Sagrada Familia organiza unas nuevas Jornadas de Puertas Abiertas en las que mostrará cómo será la torre de Jesucristo ¡Hasta el día 20 a las 10:00 ya te puedes inscribir para participar en el sorteo! ➡ https://t.co/4tiggEYkoI pic.twitter.com/xhFbx8ioHR — La Sagrada Família (@sagradafamilia) 13 de septiembre de 2021

Jornada de puertas abiertas

Cuando esto ocurra habrá fiesta de celebración: la estrella de la torre de la virgen se iluminará y habrá fiesta el 8 de desembre; mientras los próximos 24, 25 y 26 de septiembre, coincidiendo con la Mercè habrá jornada de puertas abiertas. Las medidas de seguridad no permiten el acceso de más de 12.000 personas, así que el 20 de septiembre, a las 10.00 horas, se sortearán las entradas entre los que se hayan inscrito en la web de la Sagrada Familia.