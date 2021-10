'Creatividad desbordante'. Bajo ese eslogan se ha presentado el proyecto de España como Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022 en un acto en la ciudad alemana en el que han participado el Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el presidente de la Feria del Libro de Fráncfort, Juergen Boos, la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez y la comisaria Elvira Marco.

Han pasado 31 años desde que nuestro país ocupara ese lugar de privilegio dentro de uno de los espacios más importantes de la industria editorial. En aquella ocasión, el 'leit motiv' fue 'La hora de España'. "Entonces éramos una joven democracia, ahora somos un país moderno, con diversas lenguas oficiales que conviven en armonía y que constituyen un factor de riqueza cultural. Más de un 20% de los 74.000 libros publicados el año pasado fueron escritos en catalán, gallego o euskera", ha dicho el ministro en su comparecencia en la feria de este 2021 que durará hasta el próximo domingo.

Se trata de tender puentes, de promover y apoyar a la industria para afianzar un mercado que pasó uno de sus peores momentos tras la crisis económica de 2008, con los índices de lectura más bajos de la historia. Ahora el sector parece haber levantado la cabeza, y es un buen momento para sacar pecho gracias a la calidad literaria de los autores contemporáneos. Por eso, desembarcarán en la feria de este año 70 escritores, ilustradores, traductores, editores y otros profesionales para tomar el testigo de Canadá, protagonista de esta edición, el próximo domingo.

Además de reivindicar las diferentes lenguas del país, Iceta se ha comprometido con el fomento de la traducción para que nuestros libros puedan llegar a todo el mundo. Otra de las estrategias fundamentales pasará por el terreno tecnológico de la digitalización para incrementar la solidez del sector. También ha hecho referencia a las cifras del último informe de la Federación de Gremios de Editores de España, según el cual los hábitos de lectura habían aumentado durante la pandemia un 0,8%. "Leer nos ha ayudado a sobrellevar el confinamiento", ha dicho.

Diálogo de autoras

El acto de presentación también ha incluido un activo y efervescente diálogo entre cuatro autoras: Rosa Montero, Elvira Lindo, Karmele Jaio y Najat El Hachmi, moderado por la periodista Laura Barrachina.

"Yo estuve aquí en 1991 y me parece que España ha cambiado tanto en estos 30 años... En aquel momento hubiera sido impensable que cinco mujeres estuviéramos aquí sentadas. Pero aún hay que dinamitar mucho sexismo. Si una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer se dice que es una novela de mujeres y, si la escribe un hombre, se dice que es una novela sobre la condición humana. Y eso me saca de quicio", ha comentado Montero. Elvira Lindo ha hecho referencia a los complejos literarios que tenía nuestro país después de la dictadura franquista. "En aquella época, hablar de lo nuestro parecía rancio, cateto, y ahora se le ha dado la vuelta a todo eso". La ganadora del Premio Nadal Najat El Hachmi no simboliza ese pasado, sino el futuro, el de una generación de inmigrantes que se ha incorporado y enriquecido nuestra multiculturalidad. "La gran oportunidad de una feria como esta es que se puede visibilizar la literatura escrita por mujeres y en idiomas más minoritarios como es mi caso con el vasco", ha dicho la novelista Karmele Jaio.

Poesía joven

Para terminar el encuentro, uno de los poetas más jóvenes del panorama actual, Mario Obrero, que acaba de cumplir 18 años después de ganar el Loewe a la creación joven, ha querido recordar la memoria histórica hablando de Federico García Lorca y de su asesinato por los franquistas al inicio de la Guerra Civil. "En España, el humor y la imaginación siempre han sido materiales peligrosos. En ese sentido, creo que la poesía busca esperanza".