La poesía feminista y nostálgica de María Ovelar

María Ovelar (Alicante, 1982) escribía de niña en los márgenes de los cuadernos y siguió haciéndolo como periodista durante trece años, hasta que se dio cuenta de que tenía el ordenador saturado de textos y una deuda que saldar con su propia escritura. «Había una parte de mí que no salía y eso termina por generar frustración y angustia», explica la joven, también traductora, copy creativa y artista performática, que estos últimos años marcados por la pandemia ha encontrado el momento de compilar sus poemas en Las Oceánicas, un libro que presenta el jueves a las 19 horas en la librería Pynchon&Co de Alicante junto a Iria Fariñas.

Ovelar tenía en febrero el poemario terminado y en septiembre, editado por Valparaíso Ediciones -que ha publicado a Joan Margarit, o Jericho Brown- con un prólogo o carta celebratoria de la Premio Nacional de Poesía Olga Novo, quien considera Las Oceánicas «una solidaria reescritura feminista de los cuentos infantiles».

Ovelar parte de sus vivencias y de experiencias traumáticas para denunciar en sus poemas la violencia de género y las relaciones tóxicas, reflejar la soledad del confinamiento y compartir el despertar feminista o sus recuerdos de adolescencia. «Mi poesía es honesta, hablo desde lo confesional y la experiencia, no hay intención de disimular nada, lo hago desde mi propio yo y quizá pueda ayudar a otras personas a reconocerse en mis vivencias», explica la poeta, cuya obra, sin embargo, emerge «con luminosidad y optimismo, la mayoría de poemas están escritos desde las esperanza y desde el saber que ese ejercicio de escritura es catárquico».

Reconoce Ovelar escribir desde la nostalgia, pero no desde el ensimismamiento: «Hay también poesía comprometida que denuncia, pero cuando me dejo traspasar por imágenes hay momentos en los que me gusta asomarme al vacío de la nostalgia», matiza la autora, que acaba de concluir su primera novela, un relato de autoficción femenino y feminista ambientado en Madrid con tintes de thriller y de novela fantástica, que incluye también una reflexión metaliteraria.