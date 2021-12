Rock y villancicos en Alicante

Emerge Navidad se reencuentra con las bandas alicantinas y también con los internautas. La Concejalía de Cultura de Alicante y Producciones Baltimore han vuelto a apostar por esta iniciativa que empezó el pasado año con la pandemia y que ha venido para quedarse, con el objetivo doble de dar visibilidad en las redes a las grupos locales y promocionar algunos de los espacios turísticos de la ciudad. Así lo aseguraron ayer el concejal de Cultura, Antonio Manresa, y el productor José Piñero, durante la presentación del remodelado Espacio Séneca, en la antigua estación de autobuses de Alicante, donde por la tarde se proyectaron los videoclips de esta edición.

Cuatro han sido los grupos elegidos para que feliciten la Navidad con un villancico, a libre elección, versión e interpretación. Esa actuación se materializa en un videoclip, que implica a empresas del audiovisual alicantino también, y después se cuelga en internet para su difusión. Lolita Cromañón, Viika, Alabayos y Andrea Borrás son los artistas que desde la tarde de ayer ya suenan en youtube con sus particulares canciones navideñas.

Lolita Cromañón, banda de garage pop en castellano fundada por Gabi Cano, lleva una década sobre los escenarios con la voz de la cantante Jessie como marca del grupo. Su videoclip se grabó precisamente en el Espacio Séneca, interpretando un tema de Tom Petty, Christmas all over again, adaptado al castellano con el título Navidad otra vez.

Eva Lebrón, Viika, mostró sus mejores armas en el recinto de Casa Mediterráneo para grabar un tema propio con su particular estética y forma de concebir el electropop mezclado con rock y spocken word. Precisamente Viika fue finalista en los premios Emerge Alicante 2021, que se celebraron en verano en el recinto de Muelle 12 en el puerto.

La banda Alabayos ha llevado a su rock alternativo Noche de paz y lo grabó en el interior del Archivo Municipal de Alicante. El grupo estuvo acompañado en el videoclip por una colla de nanos i gegants.

La cantante Andrea Borrás completa este cuarteto, con la interpretación de All I want for Christmas is you, de Mariah Carey. La también compositora, que estrenó disco el pasado año, Mía, grabó su versión en el Castillo de San Fernando, dando visibilidad a toda la ciudad.

El concejal de Cultura destacó la relevancia de esta iniciativa porque no solo «es un proyecto alicantino» sino que también implica a empresas del sector del audiovisual, como cámaras o productores de la ciudad, y sirve «para exportar al exterior lo que se hace aquí», además de mostrar lugares significativos e interesantes para el turismo.

Por su parte, José Piñero afirmó que los vídeos permanecerán en redes hasta el 6 de enero. «El proyecto ha ido creciendo y es una motivación para los grupos de la ciudad». En su opinión, se valora «el talento del tejido cultura, las bandas, las productoras y los espacios de la ciudad».