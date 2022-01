El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) vuelve cargado de energía este mes de febrero. Los amantes de la música tendrán seis citas muy especiales gracias a la Temporada Sinfónica “Festiva” 2021/2022 y otros conciertos que no dejarán a nadie indiferente.

Así, del 4 al 26 de febrero, la programación del ADDA se llena de espectáculos de alto nivel, tales como “Carta Blanca”, interpretada por la Orquesta del Teatro Mariinski de San Petersburgo; “Conexión Expresiva”, de nuevo por la misma orquesta junto a ADDA Simfònica; el concierto “Viejos Hazmerreíres” de Les Luthiers; “Sinfonía Española” de ADDA Simfònica: o “De la Esperanza”, interpretado por la Orchestre de la Suisse Romande, directa desde Suiza.

Las entradas ya están a la venta, y puedes consultar toda la agenda de conciertos a continuación.

Programa de conciertos ADDA en febrero de 2022

"Carta Blanca" - 4 de febrero a las 20:00 h

TEMPORADA SINFÓNICA "FESTIVA" 21/22

ORQUESTA DEL TEATRO MARIINSKI

Valery Gergiev, Director

Wagner, Parsifal: Preludio y Encantamiento del Viernes Santo

Parsifal: Preludio y Encantamiento del Viernes Santo Prokofiev, Sinfonía clásica

Sinfonía clásica Strauss, Ein Heldenleben

"Conexión Expresiva" - 5 de febrero a las 20:00 h

TEMPORADA SINFÓNICA "FESTIVA" 21/22

ADDA·SIMFÒNICA & ORQUESTA DEL TEATRO MARIINSKI

Valery Gergiev, director

Shostakovich, Sinfonía núm. 4

“Viejos Hazmerreíres” Les Luthiers - 9 y 10 de febrero a las 20:30 h

¡Dos únicos días!

Les Luthiers regresa a Alicante después de 18 años para presentar su espectáculo “Viejos Hazmerreíres”, un divertido recopilatorio que reúne algunas de las obras más celebradas del conjunto argentino.

Bajo el hilo conductor de ‘Radio Tertulia’, surgirán flamantes versiones de Las majas del bergantín (zarzuela náutica), Quién mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño (obra sanitaria) o Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd (ten-step), entre otras.

Además, incluye obras nuevas como Receta Postrera, un vals culinario interpretado con la “batería de cocina”, instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

Les Luthiers es un grupo de músicos-actores-humoristas argentinos bautizados así al ser una de las características de sus actuaciones el uso de insólitos instrumentos fabricados por ellos mismos. En 2017 celebraron su 50 aniversario y, este mismo año, recibieron la máxima distinción que otorga el Congreso de la República Argentina: la ‘Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi’ y la ‘Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento’, además el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017, por ser un “espejo crítico y un referente de libertad en la sociedad contemporánea”.

Textos, música, arreglos y dirección: Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Carlos Núñez Cortés, Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich

Actúan: Roberto Antier, Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Tomás Mayer-Wolf, Martín O`Connor y Horacio Tato Turano.

Alternantes: Pablo Rabinovich y Santiago Otero Ramos

"Sinfonía Española" - 18 de febrero a las 20:00 h

TEMPORADA SINFÓNICA "FESTIVA" 21/22

ADDA·SIMFÒNICA

Josep Vicent, director titular

Leticia Moreno, violín

Lalo, Sinfonía española

Sinfonía española Shostakovich, Sinfonía núm. 5

"De la Esperanza" - 26 de febrero a las 20:00 h

TEMPORADA SINFÓNICA "FESTIVA" 21/22

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Jonathan Nott, director

Emmanuel Pahud, flauta

Ibert, Concierto para flauta y orquesta

Concierto para flauta y orquesta Mahler, Sinfonía núm. 5

Compra tus entradas:

- A través de la web del ADDA

- En Instanticket

- En las taquillas del auditorio:

Avda de Jijona, 5 // Paseo de Campoamor S/N.

965919100